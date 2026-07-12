Votre PC Windows 11 rame ? Cette fonctionnalité pourrait en être la cause

Une fonctionnalité de Windows 11 est en train de faire parler d’elle. Celle-ci pomperait allègrement la mémoire vive de votre PC, en consommant plusieurs dizaines de gigaoctets de mémoire vive à votre insu.

Un homme devant un ordinateur portable se prend la tete entre les mains
Crédits : 123RF

L’actuelle crise de la RAM a des conséquences catastrophiques sur l’industrie de l’électronique. En grande partie provoquée par l’explosion des centres de données d’IA, celle-ci pousse les fabricants à augmenter leurs prix. Apple, par exemple, a procédé à des augmentations de prix massives. D’ailleurs, Samsung pourrait faire à nouveau exploser le prix de la RAM dans un futur proche.

Mais une autre crise de la RAM, bien plus discrète, se niche au cœur de votre PC Windows 11. Et celle-ci n’a rien à voir avec l’intelligence artificielle. C’est en tout cas l’amer constat qu’ont pu faire de nombreux utilisateurs de l’application Phone Link, qui permet, comme son nom l’indique, de lier votre smartphone à votre PC.

Phone Link, qui a récemment perdu une fonctionnalité pourtant très utile, compte de nombreux utilisateurs. Et, malheureusement, certains d’entre eux ont constaté un bug désastreux pour leur machine. En effet, dans certains cas, Phone Link se mettrait à « voler » de la mémoire vive. Et pas qu’un peu.

Bug Windows 11 : Microsoft tarde à réagir

Au cours d’une session de gaming, un utilisateur Reddit a pu constater l’impensable. Selon lui, Phone Link aurait ainsi absorbé entre 25 et 30 Go de mémoire vive sans prévenir. Suite à cette fuite massive de RAM, le simple fait d’ouvrir le Gestionnaire des tâches prenait près de trois minutes. Le problème aurait même affecté sa connexion Internet, dont le débit serait passé de 900 Mbit/s à seulement 150 Mbit/s.

Et ce problème serait devenu récurrent pour bon nombre d’utilisateurs de Windows 11. L’un d’entre eux affirme que plus de 90 % de sa mémoire vive disponible serait absorbée par Phone Link. Un autre dit perdre entre 15 et 20 Go de RAM, et ce, près d’une fois par jour.

Face à ce problème de taille, Microsoft n’a toujours pas pris de mesures. Le propriétaire de Windows 11 vous suggère simplement de vérifier vos mises à jour, et de désactiver Appareils mobiles dans l’onglet Applications de démarrage du Gestionnaire des tâches. Mais la solution la plus simple serait plutôt de désactiver complètement Phone Link


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Philips Hue Bridge Pro : cette mise à jour tourne au cauchemar pour certains utilisateurs

Parfois, une simple mise à jour peut conduire au désastre. C’est l’amer constat que font certains propriétaires de Philips Hue Bridge Pro, qui ont vu leur appareil cesser subitement de…

Samsung Health veut vos données de santé pour entraîner son IA, et refuser pourrait vous coûter cher

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Samsung Health qui ne souhaiteraient pas participer à l’entraînement de l’intelligence artificielle. En effet, en cas de refus, l’entreprise sud-coréenne prend une mesure radicale….

Windows 11 attribue un identifiant secret à votre PC, impossible de le désactiver

Le FBI peut vous retrouver partout sur la planète grâce à votre PC Windows 11. En effet, Microsoft attribue à chaque machine un identifiant unique, que vous ne pouvez pas…

Meta pensait avoir trouvé la parade contre les images générées par l’IA, c’est un échec

Meta vient tout juste de lancer son propre générateur d’images par IA, Muse Image. Mais l’IA de l’entreprise, censée détecter les contenus générés par intelligence artificielle, serait particulièrement inefficace… En…

Ce dimanche, Zverev peut entrer dans l’histoire face à Sinner : comment suivre la finale de Wimbledon en direct

Jannik Sinner défend son titre face à Alexander Zverev ce dimanche 12 juillet, en finale de Wimbledon. Voici les options pour suivre la rencontre en direct, y compris gratuitement. Les…

Half-Life 3 : Valve aurait franchi un cap décisif, la sortie du jeu se précise

Le troisième volet de la plus célèbre des licences de FPS pourrait sortir très bientôt. C’est en tout cas ce qu’affirme une nouvelle source, qui estime que la sortie de…

Samsung corrige enfin l’un des plus gros défauts de Voice Recorder, voici comment

Le convertisseur de parole en texte de Samsung s’améliore. En effet, le Voice Recorder serait sur le point de bénéficier d’une amélioration conséquente, permettant d’optimiser la retranscription. De nos jours,…

Mauvaise nouvelle pour l’iPhone Ultra : Apple ferait un énorme sacrifice pour le rendre plus fin

Le très attendu smartphone pliable d’Apple souffrirait d’une faiblesse, et non des moindres. En effet, l’iPhone Ultra disposerait d’une batterie relativement petite, d’une capacité nettement inférieure à celle de l’iPhone…

Mais quel est ce site que Netflix veut racheter pour 250 millions de dollars ?

La plus célèbre des plateformes de streaming s’enrichit. En effet, selon un nouveau rapport, Netflix s’apprêterait à mettre la main sur une application de suivi de films particulièrement populaire. On…

Apple fait la chasse aux traqueurs : pourquoi votre navigateur ne suffit pas à vous protéger du pistage

Apple communique beaucoup en ce moment sur les protections anti-traqueurs de Safari, et le navigateur bloque effectivement une partie du pistage. Le souci, c’est que sur un smartphone, une partie…