Votre PC Windows 11 rame ? Cette fonctionnalité pourrait en être la cause

Une fonctionnalité de Windows 11 est en train de faire parler d’elle. Celle-ci pomperait allègrement la mémoire vive de votre PC, en consommant plusieurs dizaines de gigaoctets de mémoire vive à votre insu.

L’actuelle crise de la RAM a des conséquences catastrophiques sur l’industrie de l’électronique. En grande partie provoquée par l’explosion des centres de données d’IA, celle-ci pousse les fabricants à augmenter leurs prix. Apple, par exemple, a procédé à des augmentations de prix massives. D’ailleurs, Samsung pourrait faire à nouveau exploser le prix de la RAM dans un futur proche.

Mais une autre crise de la RAM, bien plus discrète, se niche au cœur de votre PC Windows 11. Et celle-ci n’a rien à voir avec l’intelligence artificielle. C’est en tout cas l’amer constat qu’ont pu faire de nombreux utilisateurs de l’application Phone Link, qui permet, comme son nom l’indique, de lier votre smartphone à votre PC.

Phone Link, qui a récemment perdu une fonctionnalité pourtant très utile, compte de nombreux utilisateurs. Et, malheureusement, certains d’entre eux ont constaté un bug désastreux pour leur machine. En effet, dans certains cas, Phone Link se mettrait à « voler » de la mémoire vive. Et pas qu’un peu.

Bug Windows 11 : Microsoft tarde à réagir

Au cours d’une session de gaming, un utilisateur Reddit a pu constater l’impensable. Selon lui, Phone Link aurait ainsi absorbé entre 25 et 30 Go de mémoire vive sans prévenir. Suite à cette fuite massive de RAM, le simple fait d’ouvrir le Gestionnaire des tâches prenait près de trois minutes. Le problème aurait même affecté sa connexion Internet, dont le débit serait passé de 900 Mbit/s à seulement 150 Mbit/s.

Et ce problème serait devenu récurrent pour bon nombre d’utilisateurs de Windows 11. L’un d’entre eux affirme que plus de 90 % de sa mémoire vive disponible serait absorbée par Phone Link. Un autre dit perdre entre 15 et 20 Go de RAM, et ce, près d’une fois par jour.

Face à ce problème de taille, Microsoft n’a toujours pas pris de mesures. Le propriétaire de Windows 11 vous suggère simplement de vérifier vos mises à jour, et de désactiver Appareils mobiles dans l’onglet Applications de démarrage du Gestionnaire des tâches. Mais la solution la plus simple serait plutôt de désactiver complètement Phone Link…