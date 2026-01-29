La crise de la RAM rend les gens fous : cette enseigne est obligée de retirer le composant de ses PC d’exposition

La crise de la RAM n’a pas seulement des conséquences sur la disponibilité et le prix des composants informatiques. Les commerçants sont également contraints d’adopter des stratégies pour lutter contre un nouveau fléau : le vol de ces denrées devenues d’autant plus précieuses qu’elles sont rares et onéreuses.

La demande insatiable des serveurs dédiés à l’IA a provoqué une crise – pour ne pas dire – une pénurie de la RAM. La situation est extrêmement tendue et va en s’aggravant : la flambée des prix touche également les SSD et les disques durs de plein fouet, la tendance est même au rationnement et au retour d’un type de RAM à cause de la pénurie. Certains composants ont vu leur prix multiplié par cinq.

Plutôt que d’attendre que l’orage passe, certaines personnes réfléchissent à des alternatives. « Pourquoi dépenser une fortune pour de la RAM alors qu’il suffit simplement de se servir dans les PC d’exposition ? » Si vous pensez que jamais personne ne s’est fait cette réflexion, vous vous trompez. Pour éviter les vols de cette denrée rare et onéreuse, une célèbre enseigne a même été obligée de retirer la RAM de ses PC d’exposition.

Cette enseigne retire la RAM de ses PC d’exposition pour lutter contre le pillage

L’explosion des prix de la RAM et la pénurie qui l’accompagne font de ce composant une denrée précieuse. Les commerçants qui vendent des ordinateurs et présentent certains modèles en exposition se retrouvent donc la cible des voleurs – qui dérobent probablement la RAM pour la revendre à profit ou pour leur utilisation personnelle.

Pour lutter contre ce nouveau fléau, les détaillants sont donc obligés de s’adapter à la situation en modifiant la façon dont ils exposent les PC. La solution la plus facile à mettre en place ? Retirer ces composants de tout ou partie des machines. C’est notamment le cas de Costco, comme en témoigne la publication Reddit ci-dessous.

Dans les commentaires, plusieurs internautes partagent leurs explications et expériences : l’un d’eux mentionne un voleur qui se serait fait attraper grâce aux caméras, un autre rapporte le même instinct de survie lors de la pénurie de GPU pendant la pandémie – certains font même de l’esprit, évoquant « les ramifications de la pénurie du marché mondial ».

Selon nos confrères de Tom’s Guide, la peine est double pour les commerçants, des études montrant que ces mesures de sécurité déplaisent aux acheteurs : environ 60 % se détourneraient des boutiques physiques pour privilégier le commerce en ligne.