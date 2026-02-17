C’est officiel, vous aurez beaucoup de mal à trouver un disque dur dans les prochaines années, voici pourquoi

Le marché de la mémoire vient de recevoir un nouveau coup de massue. Western Digital, l'un des plus gros fabricants du secteur, vient d'annoncer que son stock de disques durs pour 2026 est d'ores et déjà épuisé. Encore et toujours, cette situation exceptionnelle est à lier avec la crise globale que subit le secteur depuis quelques mois.

À chaque jour sa mauvaise nouvelle concernant le marché de la mémoire. Tout a commencé avec le secteur de la RAM, dont les prix s'envolent depuis plusieurs mois à cause de la forte demande des professionnels de l'IA. Fin janvier, certains composants coûtaient déjà 5 fois plus cher qu'à l'accoutumée. Mais la RAM n'est pas la seule concernée, ce sont tous les composants capables de stocker des données qui sont touchés par le phénomène.

En décembre dernier, nous rapportions déjà que même les disques durs voyaient leur prix augmenter, alors même que la majorité du marché public a transitionné vers les SSD. La situation ne s'est pas améliorée en janvier, avec des prix ayant doublé par rapport à la normale. Malheureusement, l'éclaircie est encore loin. C'est ce que révèle Western Digital, l'un des plus gros fabricants du secteur, lors de son dernier bilan financier.

Western Digital n'a déjà plus de disques durs à vendre

Irving Tan, PDG de l'entreprise, a ainsi déclaré auprès de ses actionnaires que son stock de disques durs pour 2026 est d'ores et déjà épuisé. Ça ne s'arrête pas là. Non seulement la firme n'a plus de HDD à vendre, mais ses clients ont déjà effectué des réservations pour les deux prochaines années. Autrement dit, si vous n'êtes qu'un simple particulier, cela risque d'être extrêmement compliqué de trouver un disque dur Western Digital sur le marché au moins jusqu'en 2028.

D'après Ambrish Srivastava, vice-président des relations investisseurs, 89% des revenus de Western Digital enregistrés dans ce bilan financier proviennent du secteur du cloud. Le marché grand public, quant à lui, ne représente que 5% de ses revenus. Aussi rageant cela soit-il, il n'est donc pas étonnant de voir le constructeur privilégier ses clients professionnels au détriment des utilisateurs lambdas. Espérons qu'il ne se retire pas tout simplement du marché comme l'a récemment fait Micron.