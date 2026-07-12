Ce dimanche, Zverev peut entrer dans l’histoire face à Sinner : comment suivre la finale de Wimbledon en direct

Jannik Sinner défend son titre face à Alexander Zverev ce dimanche 12 juillet, en finale de Wimbledon. Voici les options pour suivre la rencontre en direct, y compris gratuitement.

Les deux premières têtes de série se retrouvent en finale. Jannik Sinner, numéro un mondial et vainqueur de Wimbledon l'année dernière, a battu Novak Djokovic en trois sets en demi-finale. Alexander Zverev de son côté écartait le Franco-Britannique Arthur Fery, qu'on n'attendait pas à ce niveau de la compétition.

Où et quand suivre Sinner – Zverev ?

La finale du simple messieurs se joue ce dimanche 12 juillet 2026 sur le Centre Court, à partir de 17 heures (heure de Paris). En France, les droits du tournoi appartiennent à une seule chaîne, beIN Sports, et ce jusqu'en 2028. La rencontre est prévue sur beIN Sports 2, le groupe réservant son antenne principale au football pendant le Mondial. Les abonnés peuvent la regarder en streaming via beIN Sports Connect. Si vous n’êtes pas abonné, l’offre est disponible à partir d'environ 15 € par mois sans engagement.

En Belgique, le tournoi passe sur les chaînes Eurosport. Aucune chaîne française ne diffuse Wimbledon gratuitement. Mais en Suisse, la télévision publique propose la finale en clair : la RTS diffuse les grandes affiches du tournoi sur RTS 2, avec des commentaires en français et sans création de compte sur sa plateforme Play RTS. Vous pouvez retrouver l’application sur Android et iOS ou la version web sur le site www.rts.ch/play/tv.

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Cette diffusion est réservée à la Suisse. Depuis la France, l'accès au direct de Play RTS est bloqué par une restriction géographique. Un VPN permet toutefois de contourner ce blocage en attribuant à votre appareil une adresse IP suisse. Cette option permet notamment de dépanner un téléspectateur suisse en déplacement qui veut garder l'accès à son flux habituel.

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Sinner, grand favori

Sur court, Sinner part largement favori. Il mène leurs confrontations dix victoires à quatre, dont les neuf dernières, et l'Allemand ne lui a plus pris un seul set sur leurs quatorze dernières manches. Les deux hommes se sont déjà croisés en finale de Grand Chelem, à l'Open d'Australie 2025, où l'Italien s'était imposé en trois sets.

L’enjeu n’est pas tout à fait le même pour les deux finalistes. Sinner vise un deuxième titre de suite à Londres et un cinquième Grand Chelem. Zverev de son côté arrive porté par son premier Majeur, gagné à Roland-Garros début juin. S'il l'emporte dimanche, il réussira le « Channel Slam », soit Paris et Wimbledon la même année. Il deviendrait le septième joueur de l’ère Open à y parvenir, après notamment Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic et, plus récemment, Carlos Alcaraz en 2024.

Zverev reste donc l'outsider face à un joueur qui le domine depuis deux ans. Il aborde quand même cette finale avec le meilleur tennis de sa carrière depuis son sacre parisien.