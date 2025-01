Ce jeu mythique de la Dreamcast pourrait faire son grand retour

À la surprise générale, Sega pourrait bien redonner vie à un jeu très apprécié de la défunte console Dreamcast. On ne sait pas encore ce que la firme compte en faire entre un remaster ou un reboot.



Malgré sa durée de vie courte pour une console de la fin des années 90, 3 ans seulement, la Dreamcast de Sega a marqué les esprits. D'abord parce qu'elle est la première de la 6e génération, sortie avant la PlayStation 2, la Xbox et le GameCube. Ensuite parce que son catalogue de jeux contient des perles dont on parle encore aujourd'hui : Shenmue, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Phantasy Star Online, SoulCalibur… Plusieurs de ces licences existent encore aujourd'hui d'ailleurs, tandis que d'autres vont revenir sur le devant de la scène.

Les plus attentifs d'entre vous remarqueront qu'un nom manque à l'appel dans la liste ci-dessus. Ce n'est pas un oubli, au contraire. Il est le centre de toutes les attentions puisque Sega vient tout juste de déposer deux noms qui le concernent directement, le 16 janvier 2025 pour être précis. Sorti en 2000, le titre reste à ce jour un excellent J-RPG qui n'a malheureusement connu qu'une seule réédition sur GameCube en 2003 chez nous.

Sega pourrait ressusciter un jeu légendaire de la Dreamcast

Après plus de 20 ans de silence, Sega s'intéresse donc de nouveau à Skies of Arcadia, ou Eternal Acardia comme il s'appelle au Japon. Ce sont ces 2 noms que la firme a enregistré. Bien que classique dans sa construction, le jeu proposait un univers original, centré sur des pirates écumant des îles en suspension dans les airs, à la recherche de trésors. Le remake GameCube est encore largement jouable aujourd'hui malgré son âge.

Rien n'indique ce que Sega veut faire avec le jeu. Les refontes complètes ou presque de J-RPG mythiques ont le vent en poupe en ce moment (Dragon Quest, Romancing Saga, Tales of, Suikoden…). On peut raisonnablement penser l'éditeur empruntera ce chemin avec Skies of Arcadia, mais le reboot avec un opus original n'est pas exclu. Dans tous les cas, nous avons hâte de savoir ce qu'il nous prépare.

Source : Chizai Watch