Samsung corrige enfin l’un des plus gros défauts de Voice Recorder, voici comment

Le convertisseur de parole en texte de Samsung s'améliore. En effet, le Voice Recorder serait sur le point de bénéficier d'une amélioration conséquente, permettant d'optimiser la retranscription.

De nos jours, taper du texte à l'aide du clavier de votre smartphone devient de plus en plus obsolète. En effet, de nombreuses technologies sont à votre disposition pour retranscrire votre voix en texte. iOS 17, par exemple, retranscrit vos messages vocaux à l'écrit, plus besoin de les écouter. C'est également le cas de Google, qui veut vous inciter à écrire avec votre voix. Toutefois, certaines technologies de retranscription sont encore loin d'être parfaites.

Et pour cause : de nombreux fabricants s'appuient sur l'intelligence artificielle pour retranscrire la voix des utilisateurs. Et, comme à son habitude, l'IA est susceptible d'avoir des hallucinations. L'IA qui prend des notes pour votre médecin peut ainsi raconter n'importe quoi.

Et Samsung n'est pas épargné par le phénomène. En effet, l'application Voice Recorder de l'entreprise sud-coréenne s'appuie largement sur Galaxy AI pour transformer la voix en texte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette retranscription a ses limites. Nous avons par exemple testé l'IA du Galaxy S24 pour résumer l'une de nos réunions professionnelles, pour un résultat parfois discutable.

Samsung Voice Recorder : des améliorations plus que bienvenues

Mais, bonne nouvelle, Samsung s'apprêterait à améliorer considérablement sa technologie de retranscription. Selon SamMobile, le fabricant sud-coréen s'apprêterait à effectuer l'opération directement sur le cloud, plutôt que sur l'appareil Samsung concerné. Et ce changement aurait bien des avantages.

Cette fonctionnalité, sobrement baptisée « Cloud Transcription », permettrait notamment de traiter des retranscriptions de très longue durée. Par ailleurs, un traitement sur le cloud offrirait une précision nettement améliorée, ce qui éviterait certaines erreurs.

Par ailleurs, Voice Recorder pourrait offrir de nouveaux formats d'enregistrement. Pour l'instant, l'application se contente de créer des fichiers M4A. Mais elle pourrait bientôt proposer deux autres formats particulièrement populaires, à savoir le MP3 et le WAV, pour une meilleure qualité audio.

Enfin, la prochaine mise à jour de Voice Recorder pourrait inclure de nouvelles fonctionnalités facilitant la gestion du stockage des fichiers sur votre appareil Samsung. Quoi qu'il en soit, nous aurons probablement la réponse lors du lancement de One UI 9, qui devrait bientôt bénéficier d'une nouvelle bêta.