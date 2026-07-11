Mauvaise nouvelle pour l’iPhone Ultra : Apple ferait un énorme sacrifice pour le rendre plus fin

Le très attendu smartphone pliable d'Apple souffrirait d'une faiblesse, et non des moindres. En effet, l'iPhone Ultra disposerait d'une batterie relativement petite, d'une capacité nettement inférieure à celle de l'iPhone 18 Pro Max.

Les smartphones pliables sont plus que jamais à la mode. Et ça, les fabricants l'ont bien compris. Samsung prépare par exemple sa huitième génération d'appareils pliables, les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8. On compte également Honor, qui a récemment lancé le Magic V6 en France, un smartphone pliable sans compromis. Huawei, de son côté, a dévoilé un smartphone pliable au format vraiment étonnant.

Il n'aura donc pas fallu attendre longtemps pour qu'Apple se lance dans la course. La marque à la pomme prépare en effet son propre smartphone pliable, baptisé iPhone Ultra, dont la sortie aurait été repoussée à 2027. Et, comme à son habitude, le fabricant de l'iPhone cherche à proposer un appareil de haute qualité.

Nombreux sont les fabricants à se focaliser sur la finesse de leurs smartphones. Et Apple n'est pas en reste. La marque à la pomme viserait en effet une finesse extrême pour l'iPhone Ultra. Mais cette finesse aurait un prix, et non des moindres.

iPhone Ultra : une autonomie limitée ?

Tout d'abord, Apple aurait pris la décision de scinder la batterie de l'iPhone Ultra en deux. Le smartphone pliable bénéficierait ainsi de deux cellules réparties de chaque côté de l'appareil, ce qui améliorerait son équilibre général. Selon une nouvelle fuite, la première se contenterait d'une capacité de 1 921 mAh. La seconde, plus imposante, afficherait 2 962 mAh.

Au total, l'iPhone Ultra afficherait donc une capacité de 4 883 mAh. Et cette capacité serait nettement inférieure à celle du prochain smartphone haut de gamme de la marque, l'iPhone 18 Pro Max, qui aurait une batterie à plus forte capacité que le Galaxy S26 Ultra. Et pour cause : celui-ci bénéficierait de pas moins de 5 235 mAh en Europe et de 5 425 mAh aux États-Unis.

Il est par ailleurs important de noter que l'iPhone Ultra disposerait non seulement d'un large écran interne pliable, mais également d'un écran externe. L'une de ses deux batteries devrait ainsi être dédiée à ce petit écran, ce qui pourrait encore réduire l'autonomie du smartphone pliable d'Apple, dont le prix pourrait s'envoler en raison d'une disponibilité limitée au lancement.