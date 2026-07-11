Mais quel est ce site que Netflix veut racheter pour 250 millions de dollars ?

La plus célèbre des plateformes de streaming s'enrichit. En effet, selon un nouveau rapport, Netflix s'apprêterait à mettre la main sur une application de suivi de films particulièrement populaire. On vous explique tout.

Autrefois référence ultime du streaming de films et de séries, Netflix fait face à une concurrence de plus en plus féroce. On pense par exemple à HBO Max, qui s'est offert la cultissime série Friends il y a quelques années. On pense également à Amazon Prime Video, qui est en train de lancer une formule Ultra. Parmi les nombreux concurrents de Netflix, on compte également Disney+, qui s'est récemment offert le film Tron : Ares.

Dans ce cadre, Netflix redouble d'inventivité pour tirer son épingle du jeu. La plateforme de streaming veut par exemple diffuser des chaînes TV en direct, après avoir essayé de les tuer. Par ailleurs, Netflix s'apprête à ressusciter l'offre que ses abonnés espèrent depuis une demi-douzaine d'années. Mais ce n'est pas tout.

En effet, Netflix tente également de racheter des studios pour étoffer son catalogue. Le propriétaire de Stranger Things était d'ailleurs en pole position pour racheter Warner Bros. l'année dernière. Toutefois, la plus célèbre des plateformes de streaming a finalement préféré jeter l'éponge.

Netflix, Sony Pictures et Paramount se disputeraient le gâteau

Et pourtant, Netflix pourrait bien s'offrir un réseau social dédié au cinéma. Il s'agit de Letterboxd, une application particulièrement populaire auprès des cinéphiles. Celle-ci permet, entre autres, de noter des œuvres cinématographiques et d'écrire des critiques.

Mais, malgré cette popularité, Letterboxd s'apprêterait à se vendre au plus offrant. C'est en tout cas ce qu'affirme l'un des journalistes les plus influents d'Hollywood, Matt Belloni. Selon ce dernier, des discussions sont en cours. Et Netflix n'est pas seul sur le coup.

« Parmi les participants à ces premières réunions figurent des acteurs hollywoodiens comme Sony Pictures, Paramount et Netflix, ainsi que les fonds d'investissement TPG et RedBird, sans oublier l'investisseur dans les médias Alexis Ohanian. », affirme le journaliste.

En cas de rachat de Letterboxd, Netflix va devoir mettre la main à la poche. En effet, un nouveau rapport indique que le réseau social pour cinéphiles serait désormais valorisé à hauteur de 250 millions de dollars. Le journaliste estime d'ailleurs que « ce montant semble élevé pour une plateforme qui ne génère pas énormément de revenus ».