Philips Hue Bridge Pro : cette mise à jour tourne au cauchemar pour certains utilisateurs

Parfois, une simple mise à jour peut conduire au désastre. C’est l’amer constat que font certains propriétaires de Philips Hue Bridge Pro, qui ont vu leur appareil cesser subitement de fonctionner.

En théorie, les mises à jour sont censées régler des problèmes, et non en créer. La mise à jour de juillet pour les Google Pixel, par exemple, s’attaque à cinq bugs majeurs. Mais parfois, les choses peuvent mal tourner. On pense notamment à Microsoft, dont la dernière mise à jour de Windows 11 fait encore tout planter. Et ce n’est pas la première fois que cela arrive, loin de là. Plus tôt cette année, une autre mise à jour a enfermé les PC dans une boucle de redémarrages infernale.

Mais il n’est pas ici question de simples bugs et autres légers plantages. En effet, certains utilisateurs du boîtier connecté Hue Bridge Pro de Philips ont vu leur appareil planter totalement, ce dernier devenant inutilisable en quelques secondes. On vous avait d’ailleurs prévenu : si vous possédez ce boîtier Philips Hue, n’installez surtout pas cette mise à jour.

Hue Bridge Pro : Philips remplace gratuitement votre boîtier défectueux

Et pourtant, de nombreux utilisateurs du Hue Bridge Pro ont installé le firmware 2071353020, déployé en juin dernier. Et une centaine d’entre eux ont vu leur appareil cesser de fonctionner après la mise à jour. Selon Philips, les utilisateurs concernés auraient conservé une ancienne version du logiciel pendant « une période prolongée », avant d’installer manuellement la fameuse mise à jour. Et ce fut visiblement une très mauvaise idée.

« Nous avons identifié un problème de firmware affectant un nombre limité de Philips Hue Bridge Pro dans un scénario de mise à jour très spécifique. Le problème concerne les utilisateurs qui avaient désactivé les mises à jour automatiques, conservé une ancienne version du logiciel pendant une longue période, puis installé manuellement la mise à jour après que le paquet ait été stocké sur le Bridge pendant plus de dix jours. », explique l’entreprise.

Heureusement pour les propriétaires de Hue Bridge Pro, Philips affirme être en train de déployer un correctif. Par ailleurs, l’entreprise propose de remplacer gratuitement les boîtiers concernés par le problème. « Nous remplacerons gratuitement tous les Philips Hue Bridge Pro affectés, quelle que soit leur période de garantie. », indique Philips.

Source : Ars Technica