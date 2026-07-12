Windows 11 attribue un identifiant secret à votre PC, impossible de le désactiver

Le FBI peut vous retrouver partout sur la planète grâce à votre PC Windows 11. En effet, Microsoft attribue à chaque machine un identifiant unique, que vous ne pouvez pas désactiver. On vous explique tout.

Windows 11
Crédits : 123RF

Google, Facebook, Apple, Amazon ou encore Microsoft : on le sait, les géants du numérique ont la fâcheuse tendance à surveiller leurs utilisateurs. Même France Travail pourrait bientôt espionner votre activité sur Internet, pour s’assurer que vous cherchez bien un emploi. Et peu de moyens existent pour échapper à cette surveillance. La nouvelle loi européenne Chat Control vise, par exemple, à détruire le chiffrement de bout en bout sur les applis de messagerie.

On pourrait donc penser que se couper d’Internet permettrait d’échapper à cette traque permanente. Mais il n’en serait rien, et tout particulièrement pour les propriétaires d’un PC Windows. En effet, dès l’installation du logiciel d’exploitation, Microsoft attribue automatiquement une empreinte numérique permanente et unique.

Répondant au doux nom de Global Device Identifier (GDID), cette empreinte permet de faciliter la gestion des licences et des applications du Microsoft Store. Mais pas que. En effet, les autorités sont en mesure de s’en servir pour retrouver le véritable propriétaire d’un appareil tournant sous Windows. Et se cacher derrière un VPN ou des proxys serait totalement inutile.

Global Device Identifier : une empreinte numérique qui vous suit partout

C’est en tout cas l’amer constat qu’a pu faire un membre présumé du groupe de hackers Scattered Spider. Ces derniers sont accusés d’avoir effectué une attaque au ransomware, avec pas moins de 8 millions de dollars de demande de rançon.

Lire aussi – Apple fait la chasse aux traqueurs : pourquoi votre navigateur ne suffit pas à vous protéger du pistage

Problème : le hacker présumé utilisait un seul et même PC Windows 11 en permanence. Avec l’aide de Microsoft, et du fameux Global Device Identifier, le FBI a donc pu retrouver sans peine l’individu, qui a été arrêté à l’aéroport d’Helsinki en avril dernier.

Selon un représentant de Microsoft, « le GDID serait un identifiant persistant au niveau de l'appareil, conçu pour identifier de manière unique une installation du système d'exploitation Windows sur un appareil, qu'il s'agisse d'un appareil physique (comme un téléphone ou un ordinateur portable) ou d'une machine virtuelle, dans certains services et scénarios Microsoft ».

Et, mauvaise nouvelle, tenter d’échapper au Global Device Identifier de Microsoft serait quasiment impossible. En effet, selon le groupe Massgrave, « il est impossible d'empêcher Windows d'obtenir un GDID sans casser le système d'activation et les applications UWP ».


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