Lidl fait un carton avec un vélo électrique, Gmail change d’interface, c’est le récap !

Lidl vend un vélo électrique sous la barre des 1000 euros en Espagne. L’opération est un succès commercial. Microsoft estime que la durée d’une mise à jour de Windows prend plus de heures. La firme explique pourquoi. Et Google change l’interface de Gmail pour se rapprocher des standards d’Outlook. Voilà le récap !

La journée du 1er février a été marquée par des fins. La fin d’un rêve pour Meta qui rêvait de lancer une nouvelle cryptomonnaie. Finalement, elle abandonne. La fin d’une téléphonie abordable chez Google, la firme ayant arrêté de vendre les Pixel 5a et 4a. Mais cela pourrait n’être que partie remise, puisqu’un Pixel 6a est attendu au printemps. C’est la fin aussi des écouteurs EarPods pour accompagner les iPhone en France, conséquence de l’abrogation de la loi qui obligeait les marques à fournir des écouteurs avec leurs smartphones. Et c'est la fin pour les Tesla qui voulaient griller des stops. Elles n'en seront bientôt plus capables. Mais ce n’était pas là les informations les plus importantes. Voici notre sélection.

Lidl fait un malheur avec son vélo électrique vendu à 899 euros en Espagne

Après les écouteurs True Wireless à 25 euros, la montre connectée à 40 euros, ou le smartphone à 70 euros, sans oublier le robot cuisinier à 399 euros (mais qui se revend à 800 euros sur LeBonCoin), Lild s’attaque au marché du vélo électrique tout terrain (et ce n’est pas un poisson d’avril comme la console de jeu). Le produit s’appelle Zundapp Z801. Il offre une autonomie de 30 à 125 kilomètres selon le mode d’assistance. Et il est proposé à 899 euros. Sans être le moins cher, il se vend comme des petits pains chez nos voisins espagnols où il est déjà en rupture de stock.

Microsoft estime à 8 heures le temps nécessaire pour une mise à jour de Windows 10 ou 11

Combien de temps pensez-vous qu’une mise à jour de Windows dure ? Une heure ? Trente minutes ? Selon Microsoft, une mise à jour dure généralement plus de 8 heures. La personne en charge de Windows Update a publié un article sur le blog officiel de la firme où il explique son calcul. Cela comprend la connexion aux serveurs de Windows Update, la détection des mises à jour, le téléchargement des différents éléments constitutifs, la préparation du PC pour qu’il l’accepte et enfin son application, avant un redémarrage complet.

Gmail change de visage pour ressembler davantage à Outlook

Dans les entreprises, ce n’est pas Gmail qui prévaut, mais bien Outlook. C’est le logiciel de référence pour gérer ses mails, son calendrier, son carnet d’adresse et les différents workflows. Quand un concurrent veut grappiller quelques parts de marché, il est donc logique de s’en approcher le plus possible. Google a démarré le déploiement d’une mise à jour de la version web de Gmail qui reprend non seulement les grandes lignes du design d’Outlook, mais également les fonctions d’intégration avec les outils professionnels, ici ceux de Google : Workspace, Drive, Docs, etc. L’interface sera activée le 8 février 2022.

