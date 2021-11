Lidl Monsieur Cuisine Smart : date de sortie, prix et nouvelles fonctionnalités

Ne dites plus Monsieur Cuisine Connect, mais Monsieur Cuisine Smart. SilverCrest, la célèbre marque de l'enseigne Lidl vient d'annoncer le successeur de son robot cuiseur multifonction. Date de sortie, design et nouvelles fonctionnalités, voici tout ce qu'il faut savoir.

Le modèle de 2019 tire donc sa révérence au profit du nouveau Monsieur Cuisine Smart, une version plus compacte et plus polyvalente. Ce dernier arrive sur le marché malgré le succès toujours intact du classique Monsieur Cuisine Connect, comme le prouve l'engouement suscité à chaque nouvelle mise en vente.

Lidl n'a pas vraiment le choix, étant sous le coup d'une plainte de Vorwerk, le fabricant du Thermomix qui l'accuse de contrefaçon. Mais ne voyez pas cette révision seulement comme un moyen d'échapper à une éventuelle interdiction en France comme ce fut le cas en Espagne. Au vu des nouveautés qu'il apporte, Monsieur Cuisine Smart a une raison d'être pertinente du point de vue du client.

Date de sortie de Monsieur Cuisine Smart : quand arrive-t-il et où l'acheter en France ?

Si Lidl a déjà tout dévoilé de son nouveau robot de cuisine, il faudra patienter jusqu'au 6 décembre 2021 pour avoir la chance de mettre la main dessus. Monsieur Cuisine Smart sera en vente dans les 1570 supermarchés de l'enseigne en France.

Lidl a promis 180 000 exemplaires en stock pour le lancement, soit le même nombre que lors de la sortie de Monsieur Connect en 2019. Malgré ce stock confortable d'apparence, vous devrez vous montrer réactif si vous comptez vous l'offrir avant Noël.

Quelles sont les nouveautés de Monsieur Cuisine Smart ?

Lidl n'a pas précisé les nouvelles dimensions du robot cuiseur, mais ce dernier est manifestement plus compact. Monsieur Cuisine Smart occupera donc moins d'espace dans la cuisine. Et pourtant, il dispose d'un écran plus grand : 8 pouces contre 6,95 pour Monsieur Cuisine Connect.

Le nouvel écran est également plus réactif, promet la marque. Le bol de mixage quant à lui conserve sa capacité de 4,5 litres. Le nouveau robot Lidl arbore par ailleurs une nouvelle poignée pour une utilisation plus ergonomique à une main.

Pour ce qui est du moteur, l'enseigne allemande a fait un effort au niveau de la puissance. Elle l'a porté à 1000 W, contre 800 W pour l'ancien robot. On est certes loin des 1500 W de Thermomix mais cette avancée est considérable et permet notamment de travailler deux fois plus de pâte.

Venons-en maintenant aux nouveautés fonctionnelles de Monsieur Connect Smart. Il est désormais capable de faire fermenter, mijoter, cuire des œufs, chauffer de l’eau, préparer des smoothies ou encore cuire sous vide. Ces compétences viennent s'ajouter à celles qui existaient déjà.

Comme Monsieur Cuisine Connect, le nouveau robot sait : cuire, faire revenir, cuire à la vapeur, pétrir, mixer, remuer, hacher, émincer, broyer, réduire en purée et émulsifier. Toujours au tableau des nouveautés, vous bénéficiez désormais d'une cuisine guidée par vidéo pour une sélection de recettes.

L'application de recettes quant à elle évolue aussi et vous permet désormais de créer des listes de courses, de planifier des repas pour la semaine, de bénéficier de suggestions de recettes personnalisées, etc. Enfin, le robot Monsieur Cuisine Smart est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa.

Pour résumer

Un écran de 8 pouces, plus grand et plus réactif

Une nouvelle poignée pour une utilisation plus ergonomique à une main

Un nouveau moteur de 1000 W, plus puissant (capable de travailler deux fois plus de pâte)

Nouvelles compétences : fermenter, mijoter, cuire des œufs, chauffer de l’eau, préparer des smoothies ou encore cuire sous vide

Cuisine guidée par vidéo pour une sélection de recettes

Possibilité de créer des listes de courses et de planifier des repas hebdomadaires

Suggestions de recettes personnalisées et critères de filtrage améliorés.

Prix du Monsieur Cuisine Smart : Combien ça coûte ?

Monsieur Cuisine Smart coûte 399 €, soit 40 € de plus que son prédécesseur. Les nombreuses nouveautés du robot justifient donc l'augmentation du prix. SilverCrest reste malgré tout bien plus compétitif que son concurrent Vorwek et son Thermomix à 1299 €.

Malgré cette hausse tarif, le nouveau robot de cuisine Lidl va continue à créer des scènes de cohue dans les supermarchés de l'enseigne. Retenez bien la date : 6 décembre 2021. Si vous ratez cette occasion, il devrait y en avoir d'autres en 2022.