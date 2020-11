Lidl lance sa propre Apple Watch à 39,99€

Lidl cherche de nouveau à concurrencer Apple en lançant sa propre montre connectée à seulement 39,99€. Compatible avec les smartphones Android et iOS, cette “Apple Watch ” low cost se révèle tout de même bien moins fonctionnelle, en ne relevant que quelques données rudimentaires sur cinq activités sportives différentes.

“Montre fitness connectée” : conformément à ses habitudes, Lidl a nommé son nouveau produit de la manière la plus directe qui soit. Sa marque Silvercrest, déjà à l'origine des écouteurs style Airpods à 25€ et du robot de cuisine qui avait déchaîné les passions, s'enrichit donc d'un tout nouvel appareil. Disponible dès aujourd'hui, elle peut se targuer d'un prix défiant (presque) toute concurrence, à savoir 39,99€.

Au travers son design très inspiré et ses fonctionnalités orientées sport, l'ambition est assez claire : Lidl cherche de nouveau à concurrencer Apple. Mais que vaut vraiment sa montre, autrement appelée “SFW220” ? D'un point de vue fonctionnalité, elle reste plutôt basique. Podomètre, mesure de l'activité, analyse du sommeil… Il ne faut pas s'attendre à une innovation de la part de Silvercrest, ce qui est assez compréhensible compte tenu du prix. À noter tout de même que la montre se contrôle exclusivement au tactile et qu'elle possède une certification IP68 pour son étanchéité.

Une Apple Watch moins fonctionnelle

En tout, la montre peut s'utiliser lors de cinq activités physiques : la course à pied, le vélo, la course en intérieur, la randonnée et la marche en montagne. Là encore, il ne faut pas être trop gourmand en matière de données : la SFW220 est utile pour mesurer le temps, le rythme cardiaque et stocker le tout dans votre téléphone, mais ne pourra guère satisfaire les besoins en quantité et précision de certains. Son réel point fort se situe au niveau de son autonomie, qui permet cinq jours d'utilisation avec le Bluetooth activé, selon Lidl.

La montre connectée s'accompagne de l'application Silvercrest Smart Watch, et demande la création d'un profil utilisateur. Pour ça, il suffit rentrer certaines informations telles que le nom, le sexe, l'âge, la taille et le poids. Grâce au Bluetooth, elle permet également de prévenir des appels entrants, des messages et autres notifications des réseaux sociaux. Il ne s'agit cependant clairement pas de son usage premier, celle-ci préférant se concentrer sur une utilisation plus sportive.

Source : Lidl