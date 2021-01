Lidl lance un smartphone à 70€, que vaut-il vraiment ?

Lidl vient d'annoncer le lancement d'un smartphone à 70 € à destination du marché espagnol. Le Gigaset GS110 compte en premier lieu sur son prix pour séduire les consommateurs. Sa fiche technique est évidemment très modeste.

En 2020, Lidl s'est lancé à de multiples reprises dans la commercialisation de produits connectés. Ainsi, l'enseigne de grande distribution allemande est “gentiment” allée taquiner Apple sur plusieurs terrains, à commencer sur le marché des écouteurs sans fil. La marque a lancé ses premiers écouteurs sans fil à moins de 20 € en septembre 2020 et un autre modèle reprenant trait pour trait le design des AirPods a suivi en octobre 2020.

Ensuite, Lidl a proposé sa propre Apple Watch à 39,99 € avant de casser les prix des lampes, prises, hub et autres objets connectés avec Lidl Smart Home en décembre 2020. En ce début d'année 2021, l'entreprise poursuit son offensive en annonçant sur son site espagnol le lancement d'un smartphone à 70 €.

Lidl mise tout sur le prix

Le Gigaset GS110, fabriqué par une filiale de Siemens, compte avant tout sur son prix attractif pour séduire les consommateurs. Et visiblement, cet argument a fait mouche puisque l'appareil est d'ores et déjà en rupture de stock sur le site espagnol de Lidl. La fiche produit a d'ailleurs été retirée.

Comme vous vous en doutez, à ce prix-là il ne faut pas s'attendre à un foudre de guerre. Ce smartphone propose le minimum syndical avec un 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un processeur ARM Spreadtrum SC9863 Octa-core, et un écran 6,1″ IPS LCD en définition HD. On trouve ensuite une batterie de 3000 mAh. Concernant le volet photo, il faudra compter sur un capteur principal de 8 Mp avec autofocus et un capteur 5 Mp à l'avant. L'appareil fonctionne sous Android 9.0 Pie édition Go et propose également la reconnaissance faciale.

Vous l'aurez compris, il sera plutôt compliqué de jouer à Fortnite, Call of Duty Mobile ou d'autres titres gourmands sur ce Gigaset GS110. Ses caractéristiques techniques suffiront à faire tourner quelques applications populaires comme Messenger, Gmail ou encore Facebook. D'ailleurs, il vaudra mieux opter pour les versions allégées de ces applis, comme Facebook Lite, Messenger Lite ou Gmail Go. Ces versions ont l'avantage de consommer moins de RAM et de données mobiles, et occupent également moins d'espace sur le stockage interne.

Pour l'heure, Lidl n'a pas donné d'informations concernant la commercialisation du Gigaset GS110 en France. Si vous cherchez une autre alternative à l'appareil de Lidl dans cette gamme de prix, vous pourrez retrouver ici notre guide des meilleurs smartphones à moins de 100 €.

Source : Lidl