Lidl lance une console beaucoup moins chère que la PS5 et promet un stock monstrueux !

Après les accessoires connectés, les smartphones et les produits domotiques, Lidl se lance sur un nouveau marché à fort potentiel : le jeu vidéo. L’enseigne annonce le lancement prochain d’une console vendue à très bas prix. Et cerise sur le gâteau, le distributeur promet qu’elle ne sera pas victime des mêmes problèmes d’approvisionnement que ses concurrentes, les PS5 et Xbox Series X.

Depuis le lancement de ses AirPods pas chers, l’enseigne Lidl ne cesse de faire le buzz sur les produits high-tech. Le but est simple : casser les prix du marché et rendre ces technologies accessibles au plus grand nombre. Nous l’avons vu avec les écouteurs TWS vendus à 25 euros (c’est même moins cher que chez les marques chinoises type Oppo, Realme ou Xiaomi). Nous l’avons également vu avec la montre connectée à 40 euros, certainement l’un des modèles les plus accessibles du marché. Et nous l’avons vu avec le smartphone à 70 euros que nous avons testé.

Régulièrement, l’enseigne de hard discount explore de nouveaux segments de marché avec toujours la même stratégie. En décembre dernier, nous rapportions dans nos colonnes le lancement d’une nouvelle marque appelée Lidl Smart Home avec différents objets domotiques connectés. Ampoule. Thermostat. Prise électrique. Détecteur de mouvement. L’ensemble est d’ailleurs compatible Google Assistant et contrôlable depuis le smartphone. Et ce n'est pas tout : Lidl a même commencé de vendre des voitures neuves…

Après les accessoires connectés et les smartphones, le jeu vidéo !

Aujourd’hui, l’enseigne annonce une nouvelle expérimentation commerciale dans un domaine lié à l’électronique et qui fait beaucoup parler de lui depuis un an : le jeu vidéo. Elle annonce en effet arriver avec une nouvelle console de jeu appelée simplement Lidl Station. La console n’est cependant pas tout à fait une inconnue. En effet, comme dans le cadre de son smartphone, développé à l’origine par Gigaset, le distributeur s’est appuyé sur un partenaire pour concevoir et produire la console. Il s’agit de Razer.

Les lecteurs avertis reconnaitront donc sous les traits de la Lidl Station la petite console cubique lancée sur Kickstarter il y a dix ans. Mais le succès n’a pas été au rendez-vous. Son exploitation a été arrêtée peu de temps après le rachat de Ouya par Razer, qui s’est retrouvé avec de nombreuses unités invendues. Rappelons la configuration de la console est équipée d’un Tegra 3, de 1 Go de RAM et de 8 Go de RAM extensible. Il y a un port HDMI, un port USB 2, un port Ethernet et un modem WiFi et Bluetooth.

Lidl Station = Ouya + RecalBox

Contacté par nos soins, le distributeur explique avoir suivi ce lancement à l’époque et ont initié la prise de contact avec Razer, convaincus de la valeur de la console. Cependant, la machine n’ayant pas été mise à jour depuis plusieurs années (la dernière version officielle du firmware est Android 4.2), Lidl a dû faire appel aux développeurs de Recalbox pour adapter l’OS open source et flasher les consoles. En contrepartie, Recalbox perçoit un pourcentage sur les ventes. Pour rappel, RecalBox, dont la dernière version est la 7.0, est un système d’exploitation qui fait la part belle au retrogaming, avec RetroArch, et au multimédia, avec Kodi.

La Lidl Station sera proposée à 99 euros avec une manette. Bien sûr, il sera possible d’acheter des manettes supplémentaires (en sachant que les manettes Bluetooth des Xbox One/Series et PlayStation 4/5 sont également nativement compatibles, puisque c'est l'une des grandes nouveautés de RecalBox 7.0). A vous ensuite d'alimenter l'ensemble en contenus diverses et variés. Lidl confirme que les stocks seront suffisants pour servir l’ensemble des foyers français désireux de se lancer dans l’aventure. Un argument de taille face aux Xbox Series X et PlayStation 5 qui sont en rupture mondiale de stock. Le lancement aura lieu le 31 avril prochain.

Toucher les 36 millions de joueurs français

Ce choix semble clairement être une double opportunité. D’abord, celle de servir les millions de joueurs français qui ne peuvent acheter une Xbox ou une PlayStation de dernière génération compte tenu des problèmes d’approvisionnement et des pénuries de composants.

Ensuite, celle d’entrer sur un marché en forte croissance. Selon la dernière étude du SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisir), le jeu vidéo représente un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros en 2020, dont 51 % concernent les consoles (matériel, logiciel et accessoire). Le syndicat affirme également que 71 % des Français se déclarent joueurs, soit 36,46 millions de personnes. Une population qui, dans un contexte sanitaire compliquée, est invitée à rester chez elle. Alors, autant qu'elle s'occupe, non ?

Vous l'aurez compris, tout cet article est une amusante supercherie de la rédaction de PhonAndroid. Nous avons souhaité apporter un petit sourire à tous nos lecteurs en ce sacro-saint jour de la bonne blague. De nombreux détails sont vrais : les chiffres du SELL, le rachat de Ouya par Razer, ainsi que les différents lancements de Lidl en électronique. Reste à savoir si cette fiction ne pourrait pas un jour devenir réalité (sans Ouya, bien sûr).