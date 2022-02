Gmail : Google s’inspire de Microsoft pour repenser le design de Workspace

Dans un billet de blog, Google a présenté le futur design de Gmail. Ce dernier reprend les codes utilisés par Outlook, en cherchant notamment à mieux intégrer toutes les applications et fonctionnalités de Workspace. La nouvelle interface sera déployée en bêta dans les prochains jours et globalement dès le second trimestre 2022.

Mise à jour après mise à jour, Google améliore Worskspace pour en faire un outil incontournable pour les professionnels. Cela passe avant tout par un design clair et intuitif, permettant à la fois de gagner du temps tout en affichant directement les informations clés. En juin dernier, la firme de Cupertino a donc retravaillé l’interface de son service, désormais accessible gratuitement à tous les utilisateurs de Gmail.

À peine 6 mois plus tard, elle revient à la charge avec encore un nouveau design. Dès le 8 février, la boîte mail s’habillera d’une toute nouvelle apparence visant à intégrer de manière plus fluide Google Chat, Meet et Spaces. Pour ce faire, l’éditeur s’est visiblement inspiré du travail de Microsoft sur Outlook, notamment en disposant de nouveaux onglets sur la gauche de l’écran.

Google présente le nouveau design de Gmail et Workspace

De cette manière, Google supprime les fenêtres pop-up pour les messages directs et leur offre un espace dédié occupant l’ensemble de l’écran. Les boutons, quant à eux, reprennent le design Material You inspirée d’Android 12, qui a déjà fait son apparition sur la boîte en septembre dernier. L’idée est encore une fois de mieux intégrer l’ensemble des outils. Après le récent ajout des filtres, la firme améliore de nouveau la barre de recherche, dont les résultats prendront également en compte ceux des chats, à la manière de ce qui était fait avec Hangouts.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, les documents de la suite Worskpace pourront s’ouvrir dans la même fenêtre, permettant ainsi de garder un œil sur la conversation en cours et d’y ajouter un message. Cette interface sera disponible en bêta dès le 8 février prochain. Tous les utilisateurs pourront en profiter en avril, avec la possibilité de revenir en arrière jusqu’à la fin du deuxième trimestre 2022. Au-delà de cette date, le design sera imposé définitivement.

Source : Google