Windows 10, 11 : il faut au moins 8 heures pour installer une mise à jour, selon Microsoft

8 heures : c’est la durée moyenne pour qu’un PC télécharge et installe la dernière mise à jour de Windows. Si cette durée peut paraître excessivement longue, il faut comprendre qu’il s’agit du temps nécessaire où il faut être connecté à Windows Update, et non forcément celui où le patch est effectivement en cours d’installation.

Nombre d’utilisateurs s’attachent à installer sans attendre les mises à jour Windows. Qu’elles apportent de nouvelles fonctionnalités, améliorent le design voire corrigent des failles de sécurité, il est parfois nécessaire de les télécharger le jour même de leur déploiement. Néanmoins, beaucoup d’autres préfèrent patienter, et ce, pour plusieurs raisons. Certaines mises à jour peuvent, par exemple, causer des bugs rendant pénible l’utilisation de l’OS. D’autres n’y font tout simplement pas attention. Et, souvent, cela est simplement dû au hasard.

En effet, dans un billet de blog, David Guyer, manager programme pour Windows Update, explique qu’un grand nombre d’utilisateurs ne restent tout bonnement pas assez longtemps connectés à Internet pour détecter la dernière mise à jour. Selon lui, sur Windows 10 comme sur Windows 11, il faut compter au moins 8 heures de connexion pour installer le patch le jour même de son déploiement. « Les appareils qui ne respectent pas une certaine durée de connexion ont très peu de chances de réussir la mise à jour », explique ainsi David Guyer.

8 heures minimum pour installer une mise à jour Windows

Ainsi, il faut en moyenne être connecté à Internet pendant deux heures de manière continue pour que Windows Update détecte la nouvelle mise à jour. Il faut compter en général six heures de plus après son déploiement pour qu’elle apparaisse sur le PC des utilisateurs. Il faut alors ajouter le temps de l’installation en lui-même, qui peut prendre de quelques à minutes à plusieurs heures selon la taille du patch. Or, Microsoft souligne que 50 % des appareils Windows n’étant pas à jour ne le sont pas à cause de ce temps de connectivité nécessaire relativement long.

« Vous pouvez faire en sorte qu’un plus grand nombre d’appareils au sein de votre entreprise répondent à la mesure minimale de connectivité de mise à jour en communiquant avec les propriétaires d’appareils, en les encourageant à laisser leurs appareils branchés et connectés — au lieu de les éteindre pendant la nuit — afin que les mises à jour puissent être téléchargées et installées correctement », conseille David Guyer. Notez que les mises à jour Windows 11 nécessitent moins de temps grâce à une meilleure compression.

