Monsieur Cuisine Smart : le nouveau robot cuisine de Lidl déchaîne les foules, il se revend à 800€ sur Leboncoin

Ce lundi 6 décembre, Lidl a lancé dans ses magasins un nouveau robot cuisine, baptisé Monsieur Cuisine Smart. La réaction des clients a été la même que pour son prédécesseur, le Monsieur Cuisine Connect : ces derniers se sont rués dans les rayons pour obtenir leur exemplaire. À la différence qu’ils les revendent désormais plus cher sur Leboncoin.

Lidl a trouvé un bon filon et compte bien l’exploiter. Après le succès phénoménal de son Monsieur Cuisine Connect, la chaîne de supermarchés en remet une couche. Place cette fois au Monsieur Cuisine Smart, la nouvelle génération de robot cuisine. Ce lundi 6 décembre, l’appareil est apparu sur les rayons des magasins, causant pour l’occasion de nombreux attroupements à l’entrée. L’engouement est tel que des tickets ont été distribués aux arrivants pour contenir les mouvements de foules, témoignent certains utilisateurs sur Twitter.

Cuisson, mixage, bouilloire, mélange, fermentation, il faut dire que le petit robot a de nombreux arguments. Sur les réseaux sociaux, plusieurs clients admettent avoir fait la queue pendant plusieurs heures pour mettre la main sur le précieux sésame. Ceux n’ayant pas obtenu leur ticket, ou qui se sont rendus dans un magasin qui n’en distribuaient pas, ne manquent pas d’exprimer leur déception. Reste l’option de l’acheter sur Internet, vous direz-vous. Mais ce serait sans compter sur les scalpers.

Les scalpers revendent même les robots cuisine de Lidl

Depuis la pandémie, les scalpers se sont multipliés sur Internet, subtilisant le moindre stock de consoles, cartes graphiques et autres appareils électroniques. Leur champ d’action s’est même élargi à quelques objets collector suscitant une forte demande, et le Monsieur Cuisine Smart n’y fait donc pas exception. Aujourd’hui déjà, on peut retrouver des robots cuisine en vente sur Lidl à des prix avoisinant les 800 €, soit deux fois plus cher que le prix d’origine.

Toutefois, il convient de se montrer un peu plus optimiste sur ce point que pour les PS5 et Xbox Series X, à titre d’exemple. Si l’engouement est, à l’échelle, comparable, la situation des stocks l’est beaucoup moins. En effet, d’ici la fin de l’année, 180 000 unités devraient retrouver les chemins des rayons, dans un total de 1570 magasins. Reste à espérer que le robot ne se fasse pas interdire à la vente, à l’instar de son prédécesseur.