L’IA Gemini de Google se dote enfin d’une mémoire en France

Google annonce l'arrivée de l'option “Mémoire” dans Gemini. Elle permet à l'IA de se souvenir de vos conversations pour plus de personnalisation des réponses. Voici comment ça fonctionne.

Les assistants IA, c'est pratique. Ce qui l'est moins, c'est de devoir leur donner plusieurs fois les mêmes informations parce qu'ils sont incapables de s'en rappeler. ChatGPT s'est ainsi doté d'une mémoire en 2024, facilitant grandement les discussions. Du côté de Google, Gemini aussi possède une mémoire depuis un peu moins de deux ans.

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Sauf qu'elle est réservée aux utilisateurs dotés d'un d'un abonnement payant, et uniquement en anglais. C'est désormais de l'histoire ancienne puisque Google annonce l'arrivée de la “Mémoire” pour tous en Europe, donc en France. Le fonctionnement est on ne peut plus simple. Vous n'avez globalement rien à faire si ce n'est en profiter.

La mémoire de Gemini rend ses réponses plus personnalisées

L'option est activée par défaut, mais vous gardez le contrôle. Elle est disponible dans les paramètres de Gemini puis Contexte personnel. La ligne correspondante, Infos mémorisées, comprend aussi le lien vers la gestion et la suppression des anciennes discussions au besoin. Désormais, si l'IA retient, par exemple, que vous aimez tel ou tel type de livre, vous pourrez lui demander des recommandations sans avoir à répéter les genres que vous préférez. Au fil du temps, les échanges deviendront globalement plus fluides et plus naturels.

Autre nouveauté : la possibilité d'importer la “mémoire” d'un autre assistant IA dans Gemini afin de faciliter la bascule vers celle de Google. Via l'option Importer des infos mémorisées dans Gemini, vous obtenez un prompt à copier puis coller dans le chatbot IA dont vous voulez récupérer les informations. La réponse doit ensuite être collée dans la zone adéquate de Gemini et le tour est joué. La Mémoire et l'import sont disponibles dès maintenant pour tous les utilisateurs de Gemini en France et en Europe.