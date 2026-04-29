L’IA Gemini de Google se dote enfin d’une mémoire en France

Google annonce l'arrivée de l'option “Mémoire” dans Gemini. Elle permet à l'IA de se souvenir de vos conversations pour plus de personnalisation des réponses. Voici comment ça fonctionne.

Gemini
Crédits : 123RF

Les assistants IA, c'est pratique. Ce qui l'est moins, c'est de devoir leur donner plusieurs fois les mêmes informations parce qu'ils sont incapables de s'en rappeler. ChatGPT s'est ainsi doté d'une mémoire en 2024, facilitant grandement les discussions. Du côté de Google, Gemini aussi possède une mémoire depuis un peu moins de deux ans.

Lire aussi – Quelles IA confortent les idées délirantes de leurs utilisateurs ? Une étude compare ChatGPT, Gemini, Claude et Grok

Sauf qu'elle est réservée aux utilisateurs dotés d'un d'un abonnement payant, et uniquement en anglais. C'est désormais de l'histoire ancienne puisque Google annonce l'arrivée de la “Mémoire” pour tous en Europe, donc en France. Le fonctionnement est on ne peut plus simple. Vous n'avez globalement rien à faire si ce n'est en profiter.

La mémoire de Gemini rend ses réponses plus personnalisées

L'option est activée par défaut, mais vous gardez le contrôle. Elle est disponible dans les paramètres de Gemini puis Contexte personnel. La ligne correspondante, Infos mémorisées, comprend aussi le lien vers la gestion et la suppression des anciennes discussions au besoin. Désormais, si l'IA retient, par exemple, que vous aimez tel ou tel type de livre, vous pourrez lui demander des recommandations sans avoir à répéter les genres que vous préférez. Au fil du temps, les échanges deviendront globalement plus fluides et plus naturels.

IA Gemini Memoire
L'option Mémoire dans Gemini / Crédits : capture d'écran Phonandroid

Autre nouveauté : la possibilité d'importer la “mémoire” d'un autre assistant IA dans Gemini afin de faciliter la bascule vers celle de Google. Via l'option Importer des infos mémorisées dans Gemini, vous obtenez un prompt à copier puis coller dans le chatbot IA dont vous voulez récupérer les informations. La réponse doit ensuite être collée dans la zone adéquate de Gemini et le tour est joué. La Mémoire et l'import sont disponibles dès maintenant pour tous les utilisateurs de Gemini en France et en Europe.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Traduction s’offre enfin cet outil extrêmement demandé pour ses 20 ans

Google Traduction souffle ses 20 bougies. En deux décennies, ce petit outil d’IA expérimental est devenu un véritable service dépassant la traduction littérale pour permettre jusqu’à l’apprentissage des langues. À…

Même l’horloge de Windows 11 va intégrer de l’IA, mais pour quoi faire ?

Microsoft prépare une refonte de l’application Horloge de Windows 11. Sans surprise, l’intelligence artificielle va y faire son entrée. Voici ce qu’elle permettra de faire si la firme va au…

Pour alimenter son IA la nuit, Meta a signé le deal le plus fou de l’histoire de l’énergie

L’intelligence artificielle de Meta consomme des quantités d’énergie colossales, de jour comme de nuit. Pour y répondre, la firme vient de signer un accord que personne n’avait encore osé conclure….

IA

MacBook Air M4 : vite, son prix chute à l’occasion des French Days et c’est une affaire !

C’est le début des French Days et Boulanger propose déjà une belle réduction sur l’excellent MacBook Air M4 qui passe à moins de 930 €. Alors si vous cherchez un…

ChatGPT sait enfin combien il y a de “r” dans le mot “fraise” (mais pas dans les autres)

Depuis plusieurs mois, une plaisanterie amuse beaucoup Internet, et plus particulièrement ceux s’opposant ouvertement à l’usage de l’IA. ChatGPT est incapable de compter le nombre de “r” dans le mot…

IA

Pixel 9a : le SAV de Google lui demande 250 euros pour des dégâts qui n’existent pas

Le détenteur d’un Pixel 9a l’a envoyé à Google pour un souci d’eSIM. Le smartphone est quasi-neuf, pourtant le SAV de la marque lui a demandé 250 euros pour des…

French Days : NordVPN bouscule ses rivaux avec une offre à -77%

NordVPN profite des French Days pour proposer son prix le plus bas depuis plusieurs mois. Grâce à une réduction allant jusqu’à 77%, le VPN est proposé à moins du quart…

Windows 11 va réduire vos migraines après des heures devant l’écran en modifiant légèrement ses couleurs

Microsoft teste actuellement une nouvelle fonctionnalité pour Windows 11 baptisée Screen Tint (Teinte de l’écran). Celle-ci se propose d’appliquer un léger filtre de couleur sur l’écran pour améliorer le confort…

Galaxy Z Fold 6 : le smartphone XXL pliant de Sasmung est bradé durant les French Days, vite !

Et si vous profitiez des French Days pour vous offrir l’un des smartphones les plus fous du moment ? Au fil des années, Samsung a peaufiné ses modèles de smartphones…

Retrait de permis immédiat pour usage du smartphone au volant dans ce département au 1er mai

À partir du 1er mai 2026, un quatrième département s’ajoute à la liste de ceux où se servir de son smartphone au volant entraîne un retrait du permis immédiat. La…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.