Google menace ChatGPT avec Gemini, voici combien d’utilisateurs l’IA a conquis

L’intelligence artificielle devient un terrain de rivalité intense entre les géantes entreprises du numérique. Google mise gros sur Gemini pour rattraper son principal concurrent, ChatGPT. Cette stratégie commence enfin à porter ses fruits.

Gemini
Crédits : Adobe Stock

Depuis plusieurs mois, Google intensifie l’intégration de son IA Gemini dans ses services. Le dernier exemple en date concerne le navigateur Chrome, qui accueille de nouvelles fonctionnalités basées sur le modèle Gemini 3. Les utilisateurs peuvent désormais interagir avec un assistant plus réactif, capable de comparer des onglets ou résumer des informations complexes, directement depuis un panneau latéral. Ces ajouts visent à faire du chatbot un outil indispensable dans l’écosystème de la firme, notamment sur Windows, macOS et ChromeOS.

Cette stratégie d’expansion s’inscrit dans un objectif plus large visant à réduire l’écart avec ChatGPT, encore en tête sur le marché des IA génératives. Selon les résultats financiers d’Alphabet pour le dernier trimestre 2025, l’application Google Gemini a désormais plus de 750 millions d’utilisateurs actifs mensuels. C’est une progression impressionnante de 100 millions en seulement trois mois. La dynamique de croissance est donc bien enclenchée, et la compétition s’intensifie face au chatbot d'OpenAI, estimé à 810 millions d’utilisateurs.

Gemini de Google dépasse les 750 millions d’utilisateurs

La montée en puissance de Gemini s’explique par plusieurs facteurs. Le déploiement de Gemini 3, modèle plus avancé et plus performant, a permis des interactions plus naturelles et une meilleure capacité de raisonnement. L’IA est désormais présente dans la recherche, dans Gmail, dans Google Docs, et dans Chrome, ce qui renforce sa visibilité. Google propose aussi une nouvelle formule d’abonnement, Google AI Plus à 7,99 euros par mois. Celle-ci est pensée pour séduire les utilisateurs à la recherche de fonctions premium sans payer le tarif maximal.

Sur le plan financier, cette croissance se traduit par un record historique. Alphabet a dépassé les 400 milliards de dollars de revenus annuels, principalement grâce à ses divisions IA et Cloud. Pour soutenir cette dynamique, Google prévoit d’investir jusqu’à 185 milliards de dollars en 2026. Une partie de cette somme sera consacrée à l’achat de puces TPU Ironwood, utilisées pour faire fonctionner ses infrastructures d’intelligence artificielle. Si ChatGPT reste légèrement devant, l’écart se resserre, et Gemini semble plus que jamais prêt à jouer dans la cour des grands.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Android Auto : correction de bugs et fonctions inédites sont au programme des dernières mises à jour

Après le déploiement d’Android Auto 16.0, plusieurs signalements ont évoqué un dysfonctionnement soudain, obligeant Google à retirer une fonction qui avait pourtant été très attendue par les utilisateurs. Désormais, la…

Hausse de prix pour la PS5 ? Sony subit aussi la pénurie de RAM

Sony évoque la situation de pénurie de RAM et les conséquences sur la production des PS5. Le constructeur va essayer de “minimiser l’impact” sur le consommateur, mais ne fait pas…

“Beaucoup plus d’appareils Android” vont devenir compatibles avec AirDrop

L’interopérabilité entre AirDrop et Quick Share va s’étendre au-delà des seuls smartphones Google Pixel. De nouveaux appareils seront prochainement compatibles. En fin d’année dernière, Google réalisait un tour de force…

Honor est le fabricant de smartphones dont les ventes progressent le plus dans le monde

Honor a enregistré une très forte croissance de ses ventes en 2025. En Europe, la France reste un marché important pour la marque. Honor se porte bien. Après des années…

Elon Musk prépare-t-il enfin le fameux “Tesla Phone” avec Starlink intégré ?

Elon Musk ne compte pas s’arrêter aux fusées et à l’internet par satellite. SpaceX envisagerait de créer son propre smartphone, connecté directement à Starlink. L’appareil permettrait de se passer totalement…

Amazon Prime Video : voici les nouveaux films et séries en février 2026

Amazon a révélé la liste des films et séries qui rejoignent le catalogue de son service de streaming en février 2026. Et comme tous les mois, nous vous faisons un…

L’excellent Samsung Galaxy S25 est 400 € moins cher grâce à ces 3 offres cumulables !

Les promotions des soldes sont maintenant terminées, mais Carrefour a décidé de jouer les prolongations avec une offre irrésistible sur le Galaxy S25. Normalement en vente à 899 €, vous…

La matière noire est-elle encore insaisissable ? Cette particule « impossible » venue de l’espace en serait la clé

Les scientifiques ont détecté en 2023 une particule « impossible ». Sa charge énergétique est si extrême qu’elle bouleverse les modèles établis. Pour tenter de l’expliquer, les chercheurs avancent une hypothèse ambitieuse….

Orange TV accueille de nouvelles chaînes et ça devrait ravir les amateurs de sport

Orange TV change sa numérotation et en profite pour intégrer de nouvelles chaînes dans son offre. Les suiveurs de la Ligue 1 ou des JO d’hiver sont particulièrement bien servis. …

TV

Spotify s’attaque à Amazon avec un pari étonnant

Spotify ne se contente plus de la musique et des podcasts. La plateforme prépare une incursion surprenante sur un terrain que l’on pensait réservé à Amazon. Spotify a démarré l’année…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.