Google menace ChatGPT avec Gemini, voici combien d’utilisateurs l’IA a conquis

L’intelligence artificielle devient un terrain de rivalité intense entre les géantes entreprises du numérique. Google mise gros sur Gemini pour rattraper son principal concurrent, ChatGPT. Cette stratégie commence enfin à porter ses fruits.

Depuis plusieurs mois, Google intensifie l’intégration de son IA Gemini dans ses services. Le dernier exemple en date concerne le navigateur Chrome, qui accueille de nouvelles fonctionnalités basées sur le modèle Gemini 3. Les utilisateurs peuvent désormais interagir avec un assistant plus réactif, capable de comparer des onglets ou résumer des informations complexes, directement depuis un panneau latéral. Ces ajouts visent à faire du chatbot un outil indispensable dans l’écosystème de la firme, notamment sur Windows, macOS et ChromeOS.

Cette stratégie d’expansion s’inscrit dans un objectif plus large visant à réduire l’écart avec ChatGPT, encore en tête sur le marché des IA génératives. Selon les résultats financiers d’Alphabet pour le dernier trimestre 2025, l’application Google Gemini a désormais plus de 750 millions d’utilisateurs actifs mensuels. C’est une progression impressionnante de 100 millions en seulement trois mois. La dynamique de croissance est donc bien enclenchée, et la compétition s’intensifie face au chatbot d'OpenAI, estimé à 810 millions d’utilisateurs.

Gemini de Google dépasse les 750 millions d’utilisateurs

La montée en puissance de Gemini s’explique par plusieurs facteurs. Le déploiement de Gemini 3, modèle plus avancé et plus performant, a permis des interactions plus naturelles et une meilleure capacité de raisonnement. L’IA est désormais présente dans la recherche, dans Gmail, dans Google Docs, et dans Chrome, ce qui renforce sa visibilité. Google propose aussi une nouvelle formule d’abonnement, Google AI Plus à 7,99 euros par mois. Celle-ci est pensée pour séduire les utilisateurs à la recherche de fonctions premium sans payer le tarif maximal.

Sur le plan financier, cette croissance se traduit par un record historique. Alphabet a dépassé les 400 milliards de dollars de revenus annuels, principalement grâce à ses divisions IA et Cloud. Pour soutenir cette dynamique, Google prévoit d’investir jusqu’à 185 milliards de dollars en 2026. Une partie de cette somme sera consacrée à l’achat de puces TPU Ironwood, utilisées pour faire fonctionner ses infrastructures d’intelligence artificielle. Si ChatGPT reste légèrement devant, l’écart se resserre, et Gemini semble plus que jamais prêt à jouer dans la cour des grands.