Xiaomi casse les prix de ses nouveaux produits : Xiaomi 17T series, Buds 6, Sound Play et Watch S5, voici les meilleures offres !

Le catalogue de Xiaomi vient de s’agrandir avec de nouveaux smartphones, écouteurs, enceintes portables et montres connectées. Pour fêter leur lancement, la célèbre marque chinoise dévoile des offres qui vous donnent la possibilité de vous équiper à petit prix. On vous explique tout !

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Xiaomi est devenue une marque incontournable du monde de la high-tech grâce à des produits aux caractéristiques avancées proposés à un prix agressif. Tout juste sortis, les Xiaomi 17T et 17T Pro, les Buds 6, la Watch S5 et la Sound Play ne font pas exception. Et en plus, pour fêter leur lancement, le géant chinois propose des offres exceptionnelles qui vous donnent la possibilité de vous équiper encore moins cher. Voici un récapitulatif des promotions actuellement en cours, profitez-en !

Xiaomi 17T series : jusqu’à 250 € de remise

Xiaomi propose de belles baisses de prix sur ses nouveaux smartphones. Si vous cherchez un modèle puissant à prix accessible, c’est le bon moment pour craquer. En effet, durant l’offre de lancement, vous avez :

l’espace de stockage doublé pour le même prix . Le Xiaomi 17T passe alors à 713 € au lieu de 803 € avec un espace de stockage de 512 Go, et le Xiaomi 17T Pro est affiché à 903 € au lieu de 1 003 €

. Le Xiaomi 17T passe alors à 713 € au lieu de 803 € avec un espace de stockage de 512 Go, et le Xiaomi 17T Pro est affiché à 903 € au lieu de 1 003 € un bonus reprise ultra avantageux de 70 € pour le Xiaomi 17T et 100 € pour le Xiaomi 17T Pro

de 70 € pour le Xiaomi 17T et 100 € pour le Xiaomi 17T Pro un cadeau au choix entre la Xiaomi Sound Party (valeur : 129,99 €) ou la REDMI Watch 6 (valeur : 99,99 €) pour l’achat d’un Xiaomi 17T Pro de 256 Go ou 1 To

entre la Xiaomi Sound Party (valeur : 129,99 €) ou la REDMI Watch 6 (valeur : 99,99 €) pour l’achat d’un Xiaomi 17T Pro de 256 Go ou 1 To un coupon de 20 € pour les nouveaux clients ainsi que les Mi Points doublés

pour les nouveaux clients ainsi que les Mi Points doublés un essai gratuit de 3 mois pour YouTube Premium + Google AI Pro et de 4 mois pour Spotify Premium.

Vous pouvez ainsi vous offrir le Xiaomi 17T à partir de 623 € dans sa version avec un espace de stockage de 512 Go. Cela représente une belle chute de prix de 180 €. Quant à lui, le Xiaomi 17T Pro de 512 Go passe à 783 € seulement et profite au final d’une baisse de prix impressionnante de 220 €. Et si vous choisissez le 17T Pro dans sa version 1 To, la remise peut même atteindre 250 €.

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Quelles sont les caractéristiques des nouveaux Xiaomi 17T et 17T Pro ?

Les Xiaomi 17T et 17T Pro sont des smartphones puissants et endurants. La version standard est dotée d’une puce MediaTek Dimensity 8500-Ultra gravée en 4 nm, couplée à 12 Go de RAM tandis qu’on retrouve le puissant processeur MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nm, épaulé par 12 Go de RAM sur la version Pro.

Côté photo, les 2 modèles ne déçoivent pas, bien au contraire. Grâce à une belle collaboration avec Leica, les smartphones embarquent trois capteurs à l’arrière, à savoir un capteur grand-angle Leica 50 MP, accompagné d’un téléobjectif 5x Leica 50 MP et d’un ultra grand-angle Leica 12 MP. À l’avant, on retrouve un capteur de 32 MP pour des selfies nets et détaillés.

Côté écran, le Xiaomi 17T est équipé d’une dalle AMOLED de 6,59 pouces qui profite d’une résolution de 2756 x 1268 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Xiaomi 17T Pro est légèrement plus grand puisqu’il est muni d’un écran AMOLED de 6,83 pouces (2772×1280 pixels), avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. Avec une luminosité de 3500 nits, ces deux smartphones vous donnent la possibilité d’avoir des images très lumineuses, même en plein soleil.

Enfin, l’autonomie est au rendez-vous puisque le Xiaomi 17T et 17 Pro embarquent respectivement une batterie de 6500 mAh et 7 000 mAh compatibles avec la charge filaire 67W et 100W.

Les autres offres à ne pas manquer sur les Xiaomi Buds 6, la Xiaomi Sound Play et la Xiaomi Watch S5

Tout comme les Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro, les autres produits du géant chinois sortis ce 28 mai 2026 profitent de différentes offres de lancement.

Les nouveaux écouteurs Xiaomi Buds 6 sont affichés à 119,99 €, ce qui est déjà un excellent prix pour des écouteurs avec réduction de bruit active de cette qualité. Mais en ce moment, vous avez en plus un essai gratuit de 3 mois pour Spotify Premium et vous collectez en plus 119 Mi Points. De son côté, l’enceinte portable Xiaomi Sound Play est en vente pour seulement 49,90 €. Elle vous permet d’obtenir 49 Mi Points sur votre compte. Enfin, la Xiaomi Watch S5 est affichée à 179,99 € et vous permet d’avoir 179 Mi Points. Les Mi Points sont crédités sur votre compte et vous donneront droit à des bons de réduction pour vos futurs achats.

Quelles sont les caractéristiques des nouveaux Xiaomi Buds 6, Xiaomi Sound Play et Xiaomi Watch S5 ?

Les Xiaomi Buds 6 sont des écouteurs au design semi-intra-auriculaire qui sont légers et confortables à porter. Malgré son petit prix, ce modèle vous offre une expérience immersive et détaillée grâce à ses haut-parleurs de 11 mm à triple aimant plaqué or. La réduction de bruit à 3 micros vous permet en outre de passer des appels clairs en toute circonstance, même dans des endroits particulièrement bruyants. Enfin, vous profitez d’une autonomie qui peut atteindre les 35 heures d’utilisation avec le boîtier. C’est parfait pour utiliser vos écouteurs à l’extérieur, surtout qu’ils sont certifiés IP54.

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La Xiaomi Sound Play est une enceinte compacte qui offre un design réussi avec son anneau lumineux et son effet de miroir infini. Petite et facilement transportable, la Sound Play offre aussi un son riche et intense grâce à sa puissance de 18 W. Avec la prise ne charge de l’appairage TWS, vous pouvez connecter simplement deux enceintes pour obtenir un son stéréo encore plus enveloppant. Et avec la technologie Auracast, vous pouvez synchroniser ensemble de nombreuses enceintes pour équiper toute votre maison ou bien pour faire la fête. Certifié IP68, la Sound Play est étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. Enfin, avec sa batterie de 2 600 mAh, elle offre une autonomie jusqu’à 14 heures.

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Terminons avec la nouvelle montre connectée Xiaomi Watch S5. Cette smartwatch se distingue immédiatement avec son look raffiné, notamment grâce à son cadre rond et sa couronne, tous les deux conçus en acier inoxydable. Ce design premium met en valeur l’excellent écran AMOLED de 1,48 pouce avec ses bordures quasi invisibles. Autre point fort de ce modèle : son autonomie qui peut atteindre jusqu’à 21 jours entre deux recharges grâce à sa batterie Xiaomi Surge silicium-carbonne de 815 mAh. Cette smartwatch peut suivre 150 sports différents. Ce modèle fait aussi le suivi de la santé avec son nouveau capteur de fréquence cardiaque et d’oxygène. Par ailleurs, sa puce GNSS à double fréquence permet un positionnement GPS plus précis. Vous pouvez aussi monitorer en continu votre niveau de stress, améliorer votre sommeil, gérer vos menstruations ou bien faire des exercices de cohérence cardiaque.