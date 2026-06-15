Sans pilote, la Xiaomi YU7 bat (encore) un record sur le circuit Nürburgring

La conduite autonome fait d'énormes progrès : elle permet de boucler le très technique circuit de Nürburgring tout en battant un record de vitesse. Encore une fois, c'est Xiaomi qui décroche la médaille avec sa YU7.

xiaomi yu7 officiel

Les voitures électriques de chez Xiaomi n'en finissent pas d'enchaîner les records. Après celui du tour le plus rapide sur le très technique circuit Nürburgring en YU7 GT, voilà que la marque accrocherait une nouvelle médaille à son tableau. Nous utilisons le conditionnel car au moment de publier cet article, l'information n'est pas officiellement confirmée. Ça ne devrait être qu'une question de temps, cela dit.

Ce que l'on peut dire en revanche, c'est que le record est particulier. En effet, il s'agirait là aussi du tour le plus rapide sur Nürburgring, mais sans pilote. Uniquement en se reposant sur le système de conduite entièrement autonome (FSD). Impressionnant quand on sait que l'Europe commence à peine à tester le FSD, et encore, dans une version moins “autonome” que prévu. En attendant, penchons-nous sur ce record supposé.

Nouveau record pour Xiaomi et sa YU7 sur Nürburgring, sans conducteur

Sur Instagram, rollendereporter poste une photo sur laquelle on peut voir le véhicule, mais pas le temps enregistré, camouflé pour l'effet de surprise. Il faudra donc attendre un peu pour connaître le record établi. L'internaute penche toutefois pour 12 ou 10 minutes, 29 secondes et 483 centièmes. D'autres détails sont visibles, comme le LiDAR sur le toit de la voiture et la mention “Nordschleife Autonomous Driving Prototype” sur une pancarte. Il semblerait donc bien que nous soyons en présence d'un véhicule sans pilote.

 

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De la même manière, le “Official Lap Time” confirme que la Xiaomi YU7 a parcouru un tour complet du Nürburgring. Que les pilotes se rassurent, même en retenant le chrono de 10 minutes 30 environ, c'est bien l'humain qui détient le record absolu pour le moment : 7 minutes 34 secondes et 931 centièmes dans une Xiaomi YU7 GT. La conduite autonome a encore une belle marge de progression, ce qui n'enlève rien à l'exploit si tant est que le constructeur chinois le confirme.


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