Google révolutionne la recherche : les « Search agents » arrivent ; le web ne sera plus jamais pareil

L’avenir de l’IA sera agentique et il semble qu’il soit déjà là : le géant de Mountain View a présenté lors de sa Google I/O du mois dernier ses agents de Recherche. Il procède désormais à leur déploiement. Leur vocation ? Vous délester de certaines recherches, tout en vous permettant de rester informés en temps réel.

Le 19 mai dernier s’est tenue la conférence annuelle de la firme de Mountain View : la Google I/O. Le géant de la tech y a présenté une véritable petite révolution concernant non seulement Gemini, mais également la recherche Google. L’accent a en effet été mis sur les capacités « agentiques » qui représentent désormais l’avenir de l’IA.

Il ne s’agissait pas là d’un simple effet d’annonce : Google est d’ores et déjà en train de déployer ses « Search agents » – que l’on traduira littéralement ici par agents de recherche – au sein de son Mode IA. En arrière-plan, 24h/24 et 7j/7, ces agents effectuent des recherches (blogs, réseaux sociaux, sites d’actualité…) pour votre compte afin que vous puissiez rester informés sur vos sujets de prédilection. Mais quelle est la plus-value de cette nouveauté, par rapport à Gemini Spark par exemple ?

Lire aussi – « C’était une erreur » : Google ne prévoit pas de remplacer la Recherche par son Mode IA (pour l’instant)

Google déploie ses premiers agents destinés à faire vos recherches 24h/24

Cette fonctionnalité est utile si vous souhaitez être le premier au courant à propos d’une nouveauté ou d’une recherche spécifique. Imaginez : vous prospectez pour acheter une maison. Mais écumer les sites d’annonces est fastidieux et chronophage. L’agent de recherche peut faire ce travail pour vous : il vous suffit de lui dresser la liste de vos critères et il vous avertira dès qu’une nouvelle annonce correspondant à votre recherche sera publiée.

Autre exemple : vous pouvez lui demander de vous prévenir dès qu’une collaboration entre votre actrice préférée et une marque de parfum est annoncée. Les agents de Recherche vous transmettront ces informations immédiatement, contrairement à l’application Gemini (jusqu’à une fois par jour) ou Gemini Spark (intervalles de 15 minutes). Pour invoquer ces agents de recherche, il suffit d’inclure dans ses instructions des expressions telles que « Alerte-moi quand » ou « Tiens-moi au courant de ».

Pour le moment, ces agents de Recherche ne sont disponibles que pour les abonnés Google AI Ultra, dans les langues prises en charge par le Mode IA – à condition d’être dans une région où il est déployé. Comme le souligne 9to5Google, utilisateurs disposant d’un abonnement Google AI Pro devraient pouvoir en bénéficier dès cet été.

Pour rappel, le Mode IA n’est, pour le moment, pas disponible en France. Pour autant, il est intéressant de voir comment cette fonctionnalité évolue à l’international : nous ne sommes pas à l’abri qu’elle finisse par arriver chez nous, un jour, dotée de la totalité des options développées depuis sa sortie. Nous pourrons alors nous consoler de ne pas avoir essuyé tous les dysfonctionnements inhérents au lancement d’un nouveau service – comme pour Gemini pour Google Home.


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