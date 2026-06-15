Ne touchez plus à Forza Horizon 6, ce bug supprime toutes vos sauvegardes !

Catastrophe en cours chez les joueurs de Forza Horizon, un grave bug fait disparaître toutes les sauvegardes stockées sur la console ou le PC. Playground Games parvient parfois à récupérer ces dernières, mais il arrive que des joueurs perdent définitivement leur progression. Un patch a été déployé, qu'il vous faudra absolument installer avant de relancer le jeu.

forza horizon 6

Cela fait peut-être quelques semaines que vous parcourez les rues de Tokyo avec votre bolide flambant neuf sur Forza Horizon 6. Peut-être avez-vous même déjà plusieurs dizaines, voir centaines d'heure de jeu dessus. Imaginez perdre du jour au lendemain toute votre progression et ne vous en rendre compte que lorsque vous rallumez votre console ou votre PC. Voilà exactement la mésaventure qu'ont vécue plusieurs joueurs au cours  du week-end.

Sur Reddit, l'un d'entre eux confit ainsi avoir perdu sa partie après plus de 220 heures de jeu, sans qu'il ne puisse faire quoi que ce soit pour la récupérer. Malheureusement, Playground Games confirme qu'un grave bug, qui corrompt les sauvegardes et les rend inutilisables, est bien en cours sur ses serveurs. Dans certains cas, les joueurs ont pu récupérer leur partie après une restauration vers une sauvegarde plus ancienne. Mais pour les autres, il a fallu faire ses adieux à leur progression.

Sur le même sujet — Forza Horizon 6 : grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez reprendre votre partie sur n’importe quelle machine

Installez à tout prix la dernière mise à jour de Forza Horizon 6 avant de le relancer

Un patch correctif a d'ores et déjà été déployé sur consoles et PC par le studio pour régler le problème. Celui-ci conseille vivement aux joueurs de l'installer avant de lancer leur partie, au risque de perdre leur sauvegarde à leur tour. Veillez donc bien à ce que votre jeu se trouve sur la version 37.114.10001.0 avant de faire quoi que ce soit. « En attendant, ne commencez pas de nouvelles parties et ne créez pas de nouvelles sauvegardes tant que le service d'assistance Forza n'aura pas examiné votre cas. », écrit Playground Games sur son site.

Les joueurs affectés peuvent en effet contacter le support du jeu pour tenter de récupérer leur partie. Le studio précise que le ticket doit être ouvert le plus tôt possible, pour maximiser les chances de récupération. Si vous jouez sur Xbox Series, désactivez Quick Resume. Qu'importe votre plateforme de jeu, assurez-vous d'être en ligne au moment de la sauvegarde et attendez quelques secondes pour fermer le jeu pour laisser le temps à celle-ci de se synchroniser sur les serveurs.


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