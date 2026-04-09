Gemini se dote enfin de cette fonctionnalité présente chez ChatGPT et Claude depuis longtemps et ça va tout changer

Google vient d'annoncer l'arrivée d'une toute nouvelle fonctionnalité au sein de la version web de Gemini. Celle-ci va permettre de mieux organiser ses conversations avec l'IA et surtout faire gagner un temps fou aux utilisateurs.

Du fait de l'engouement de Google pour l'IA générative, Gemini a régulièrement droit à des mises à jour apportant nouveautés et améliorations. Pour autant, cela ne l'empêche d'avoir parfois un petit retard sur la concurrence. En effet, il arrive que certaines fonctionnalités soient déjà disponibles chez ses rivaux depuis un certain temps, la firme préférant intégrer son IA dans ses autres applications plutôt que s'intéresser à Gemini lui-même.

C'est donc ce retard que Google a voulu rattraper avec la dernière mise à jour de son IA. L'éditeur vient en effet d'annoncer l'arrivée des dossiers au sein de la version web de Gemini. Si vous utilisez également ChatGPT ou Claude par exemple, vous voyez déjà de quoi il s'agit. En effet, ces derniers permettent depuis un moment de ranger ses différentes conversations au sein de dossiers pour mieux les retrouver. C'est exactement ce que propose ici Gemini, avec toutefois un petit twist dont Google a le secret.

Sur le même sujet — Google Home : Gemini devient polyglotte et pose ses valises dans 16 nouveaux pays

Gemini va vous aider à vous y retrouver dans toutes vos conversations

Évidemment, Google n'allait pas rater l'occasion d'inclure ses autres applications dans la boucle. Concrètement, il est donc désormais possible de déplacer ses conversations au sein de dossiers. Comme sur ChatGPT ou Claude, l'utilisateur peut donner des instructions précises à Gemini pour chacun des dossiers, soit dans sa manière de gérer les conversations, ou bien des informations à garder en mémoire.

Il est également possible d'intégrer des fichiers et autres documents (au hasard, créés avec Docs ou Sheets) pour améliorer les réponses de Gemini. Mais surtout, Google précise que ses dossiers sont synchronisés avec NotebookLM. Chaque dossier créé sur Gemini se retrouvera automatiquement dans NotebookLM et vice versa. Pratique pour générer des résumés, graphiques et autres. La fonctionnalité est pour le moment disponible uniquement pour les abonnés à Google AI, mais devrait bientôt débarquer auprès des utilisateurs de la version gratuite.