ChatGPT : l’IA va se souvenir de tout ce que vous lui dites

OpenAI, entreprise à l'origine du célèbre service ChatGPT, annonce que ce dernier se dote d'une mémoire lui permettant de se souvenir de toutes sortes d'informations vous concernant.

Êtes-vous de ceux qui utilisent régulièrement ChatGPT ? Pour vous aider à organiser vos vacances, vous fournir le plan d'un rapport ou des idées de sorties… Les possibilités sont infinies, mais il y a un bémol : l'intelligence artificielle ne retient pas vos préférences d'une conversation à l'autre, vous obligeant à les retaper à chaque fois. Le chatbot a bien été doté d'un genre de mémoire pour qu'il se rappelle de quelques informations au sein d'un même échange. Sauf qu'il oublie tout sitôt la fenêtre fermée.

Ce n'est pas très gênant pour une utilisation occasionnelle, beaucoup plus quand il faut réécrire tous les jours la même chose. OpenAI annonce l'arrivée d'une mémoire véritable, d'abord en phase de test. “Se souvenir des sujets dont vous discutez dans toutes les discussions vous évite d'avoir à répéter des informations et rend les conversations futures plus utiles“, explique l'entreprise. Le fonctionnement est très intuitif.

ChatGPT peut se rappeler de toutes les informations qui vous concernent

Parmi les exemples cités, on trouve celui d'une personne qui préfère obtenir le résumé de ses notes de réunions avec une mise en forme précise. ChatGPT s'en souviendra sans devoir les donner tous les jours. Il y a aussi le cas d'un enseignant se servant de l'IA pour créer des plans de cours de 50 minutes suivis d'activités. Là aussi, plus besoin de le redire à chaque nouvelle conversation. Si besoin, vous avez la possibilité d'ouvrir une conversation temporaire qui n'utilisera pas ce dont le chatbot se souvient.

OpenAI anticipe sur les question relatives à la vie privée. “Vous contrôlez la mémoire de ChatGPT. Vous pouvez lui dire explicitement de se souvenir de quelque chose, lui demander ce dont il se souvient et lui dire d'oublier [certains points] par conversation ou via les paramètres. Vous pouvez également la désactiver complètement“, précise la firme. La fonctionnalité est actuellement déployée à un petit nombre d'utilisateurs de ChatGPT dans sa version gratuite et Plus. D'autres vagues d'intégration plus larges suivront.