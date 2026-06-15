Android 17 : 3 nouveautés du prochain Pixel Drop de Google se dévoilent en avance

À travers 3 vidéos, Google révèle sans le vouloir 3 des nouveautés qui accompagneront le prochain Pixel Drop sur ses smartphones. Au programme, de l'intelligence artificielle bien sûr, mais aussi un outil dédié aux créateurs de contenus.

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En plus des classiques mises à jour de sécurité mensuelles, votre smartphone Android peut profiter des Android Drop, qui ajoutent des fonctionnalités, ou des Pixel Drop. La même chose, mais réservé au moins pendant un temps aux mobiles signés Google. Le prochain devrait arriver en même temps qu'Android 17, dont la version stable est attendu pour ce mois de juin 2026. Cela n'empêche pas d'en apprendre plus dès maintenant.

À travers 3 vidéos postées sur Amazon Live, il est possible de découvrir ce que nous réserve le Pixel Drop à venir. Espérons que vous n'êtes pas allergique à l'intelligence artificielle vu que sans surprise, elle est encore au cœur des fonctionnalités annoncées. En sachant que certaines s'étaient déjà montrées lors de la Google I/O fin mai 2026. Leurs points communs : vous permettre de faire plus directement sur votre Pixel, sans passer par des applications tierces.

Le prochain Pixel Drop de Google révèle déjà 3 de ses nouveautés

La première vidéo met l'accent sur les “réactions à l'écran” (la traduction française finale peut différer de celle-ci). Destinée aux créateurs de contenus, l'option permet de se filmer soi-même ainsi que l'écran de son smartphone puis de mélanger les deux. Vous vous voyez donc en train de réagir à ce qui est diffusé sur l'appareil. La deuxième vidéo montre une fonction déjà présente via un abonnement à Gemini : la génération de musique par une requête textuelle. Ce que fait Suno, pour ne citer que le service similaire le plus connu.

Lire aussi – Téléchargez dès aujourd’hui les fonds d’écran officiels du Pixel 11 avant sa sortie

Enfin, une troisième vidéo fait la part belle à Gemini Omni, le nouvel outil de génération vidéo made in Mountain View. En guise d'exemple : mélanger une vidéo et un dessin pour faire marcher un personnage dedans, changer les textures, l'éclairage, l'angle de caméra, ajouter des objets, des effets météo, etc. Le tout en décrivant ce que vous voulez par écrit. L'ensemble a l'air plus permissif que Google Veo, mais il faudra attendre de tester ça pour s'en assurer.


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