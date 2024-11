Gemini de Google gagne une mémoire pour mieux vous connaître (et vous faire passer à la caisse)

Google franchit une nouvelle étape dans l’optimisation de ses outils d’intelligence artificielle. Gemini, son assistant IA, gagne une mémoire capable de retenir vos préférences, tandis que Google Keep pourra transformer vos croquis en œuvres d’art.

Google continue de perfectionner ses services d’intelligence artificielle pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs. Avec Gemini, son assistant basé sur l’IA, et Google Keep, sa célèbre application de prise de notes, la société enrichit encore son écosystème. Ces nouveaux outils misent sur une personnalisation accrue et une touche artistique inédite pour renforcer leur utilité au quotidien.

La première nouveauté concerne Gemini, qui intègre désormais une mémoire capable de retenir des informations personnelles à la façon de ChatGPT. Cette fonctionnalité permet à l’IA de se souvenir de vos préférences, comme vos loisirs ou vos objectifs, pour interagir de manière plus personnalisée. Vous pouvez lui enseigner vos goûts directement dans une conversation ou via une page dédiée, “Saved Info”, où il est possible d’éditer ou supprimer ces données. Grâce à cette mémoire, l’appli évite les répétitions inutiles et s’adapte à vos projets à long terme.

Gemini et Google Keep intègrent des outils pour des interactions plus créatives et personnelles

Google Keep, de son côté, se dote d’une fonctionnalité artistique innovante. Selon des indices trouvés dans le code de l’application, l’IA pourra transformer vos croquis ou gribouillages en véritables œuvres d’art grâce à son modèle Imagen 3. Qu’il s’agisse de simples dessins ou de schémas, l’outil proposera différents styles, comme des croquis au crayon, des dessins à l’encre ou même des visuels vectoriels. Vous pourrez dessiner directement dans l’application ou télécharger un fichier, puis demander à l’IA “d’améliorer le dessin”.

Bien que ces deux fonctionnalités soient différentes, elles partagent un même objectif : simplifier l’utilisation de l’IA et la rendre plus intuitive. Gemini pourrait se souvenir de vos genres littéraires préférés pour des recommandations personnalisées, tandis que Google Keep vous aiderait à transformer une simple idée en un projet visuel abouti. Si cette mémoire est déjà disponible en anglais pour les abonnés du Google One AI Premium Plan, le support pour le français devrait suivre, comme d’habitude pour ce genre de fonction. Quant à la mise à jour artistique de Google Keep, elle n’a pas encore de date officielle, mais tout indique un déploiement imminent.