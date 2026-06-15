Realme 16 Pro+ : plus de 200 € de réduction sur cet excellent photophone avec capteur 200 MP

Lancé à 530 euros il y a tout juste 3 mois, le Realme 16 Pro Plus voit déjà son prix fondre sur AliExpress grâce à une double promotion. Pour moins de 330 euros, offrez-vous un smartphone 5G qui propose des caractéristiques étonnantes comme son impressionnant capteur photo 200 MP.

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L’été arrive et AliExpress en profite pour nous gaver de bonnes affaires et de codes promo. En effet, jusqu’au 20 juin, vous pouvez utiliser ces 7 codes sur tout le site pour obtenir les meilleurs prix possibles :

2 € de remise dès 18 € d'achat : PHDFRS02

5 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS05

10 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS10

20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFRS30

45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS45

60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFRS60

Vous n’avez donc que quelques jours pour trouver le produit de vos rêves et vous l’acheter à prix mini. Et pour vous aider, nous sélectionnons chaque jour les meilleures promotions en cours sur AliExpress.

Ainsi, dans le rayon smartphone, nous vous avons trouvé l’excellent Realme 16 Pro+. Ce modèle est sorti il y a peu puisqu’il est disponible en France depuis la mi-mars 2026. Son prix de lancement officiel est de 529,99 euros. Il s’agit donc d’un smartphone de milieu de gamme. Mais vous pouvez le trouver pour beaucoup moins cher sur AliExpress puisqu’il est actuellement affiché à 369,35 euros. Et en ajoutant le code promo PHDFR45 dans votre panier, il chute à seulement 325,35 euros, soit une baisse de prix de plus de 205 euros.

Realme 16 Pro+ : plus de 200 € de remise sur ce puissant photophone à l'autonomie XXL

Le Realme 16 Pro+ est un smartphone de milieu de gamme qui propose une fiche technique assez bluffante pour son prix. En effet, c’est un modèle puissant puisqu’il tourne avec la puce Snapdragon 7 Gen 4 accompagnée par 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. C’est une configuration qui vous permet de faire tourner toutes vos applications, y compris les plus gourmandes comme les jeux, sans aucun souci.

Il dispose par ailleurs d’un grand écran AMOLED incurvé de 6,8 pouces avec une résolution Full HD+ (1280 × 2800 pixels), un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité qui peut atteindre jusqu’à 6500 nits.

L’autre force majeure de ce smartphone, c’est sa batterie haute capacité de 7 000 mAh compatible avec la charge rapide 80 W. Elle offre au Realme 16 Pro+ une autonomie de presque deux jours complets.

Pour la photo et la vidéo, Realme a mis le paquet puisqu’on retrouve sur la face arrière un capteur principal de 200 MP, un téléobjectif 50 MP et un ultra grand-angle 8 MP. Et à l’avant, on profite d’un capteur selfie 50 MP. C’est donc un photophone extrêmement complet, ce qui est très rare dans cette gamme de prix