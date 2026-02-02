Vous voulez quitter ChatGPT pour Gemini ? Google va vous permettre d’importer toutes vos conversations

Google teste actuellement une nouvelle fonctionnalité pour Gemini, permettant aux utilisateurs d'importer toutes leurs conversations avec une autre IA conversationnelle. De cette manière, l'IA pourra se souvenir de discussions que vous n'avez pas eu avec elle.

Pour beaucoup, ChatGPT est l'IA générative par excellence. On les comprend : c'est elle qui a lancé le boom des IA que l'on connaît aujourd'hui et qui a entraîné tous les géants de la tech à proposé leur propre LLM. Géants de la tech qui cherchent aujourd'hui à grapiller une plus grande part du gâteau. Google, notamment, n'a certes aucun scrupule à intégrer Gemini dans n'importe laquelle de ses applications, mais compte également faire en sorte que les utilisateurs se rendent sur la plateforme de discussion.

Or, OpenAI vient de lui offrir une magnifique opportunité de récupérer une partie de ses utilisateurs. Outre le fait que l'IA se met désormais à citer des sources peu recommandables telles que Grokipedia, il est très probable que de nombreux internautes ne supportent pas de devoir payer pour se débarrasser de la publicité qui vient de faire son arrivée au sein du chatbot. Ça tombe bien, Google prépare justement un excellent moyen de les accueillir sur Gemini.

Vous pourrez bientôt migrer toutes vos conversations avec ChatGPT vers Gemini

L'un des principaux obstacles à la migration vers un nouveau chatbot est l'historique de conversations, qui permet à l'IA de se souvenir de ce que vous lui avez dit et donc d'ajuster ses réponses en fonction. Migrer vers une autre IA signifie devoir reconstruire cette base de données que vous avez potentiellement mis des années à mettre en place. Google en a bien conscience et tient visiblement à vous faciliter la vie.

TestingCatalog a repéré une nouvelle option disponible chez certains utilisateurs en bêta. Celle-ci permet “d'importer ses chats IA” à partir d'une autre plateforme. Pour cela, il faudra au préalable exporter les conversations avec ChatGPT ou n'importe quel autre LLM, puis importer le fichier obtenu dans Gemini. Suite à cela, l'IA se souviendra de ce dont vous avez discuté avec son concurrent. On ne sait pas encore quand la fonctionnalité sera disponible pour le grand public, mais cela ne devrait pas tarder.

Source : TestingCatalog