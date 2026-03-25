L’application Gemini sur Android va changer du tout au tout, à quoi faut-il s’attendre ?

Google travaille sur une refonte de l'application Gemini sur Android. Plusieurs modifications d'interface vont être opérées, et on sait déjà lesquelles.

Gemini
Crédits : 123RF

L'interface de l'application Gemini sur Android ne va bientôt plus ressembler à ce à quoi on a l'habitude. Google prépare une refonte complète de l'UI de son assistant IA, qui va se rapprocher de celle proposée par l'expérience web sur mobile. Ces changements permettront d'unifier l'interface des différentes versions de Gemini, ce qui est intéressant notamment pour les utilisateurs qui utilisent Gemini sur le web sur appareil de bureau puis l'application mobile sur smartphone.

Dans la bêta 17.11.54 de l'application Google, Android Authority a réussi à activer la nouvelle interface, qui n'est pas encore déployée, pour nous en donner un aperçu. Un accès aux Paramètres de l'app devrait être intégré en bas du menu latéral, qui regroupe les discussions et les catégories, comme c'est déjà le cas sur la version web mobile. Certains éléments comme les discussions, les Gems et les carnets de notes peuvent être réduits afin d'optimiser l'espace et d'organiser l'interface à sa convenance.

gemini android
Crédit : Android Authority

L'application Android de Gemini s'inspire de l'interface de la version web

Gemini va aussi afficher plus clairement les outils auxquels il a recours pour générer ses réponses. En développant l'en-tête, l'utilisateur peut savoir le modèle Gemini utilisé (Rapide, Raisonnement, Pro…), les extensions exploitées (Google Keep, Google Maps…), et s'il a eu recours à des informations glanées via la recherche Google.

On remarque par ailleurs de nouvelles icônes, plus fines et discrètes, pour évaluer ou copier une réponse de Gemini. L'option pour générer une nouvelle réponse est aussi intégrée dans cet espace, entre les pouces et l'icône pour copier le texte. Dans la zone d'invite, les raccourcis pour accéder au modèle d'IA désiré et aux options avancées ont disparu.

gemini android
Crédit : Android Authority

Le sélecteur de modèle est en fait déplacé en haut de l'écran, à côté du bouton ouvrant le menu latéral. Pour lui faire de la place, le logo Gemini n'est plus présent. Il s'agit sans doute de désencombrer la partie inférieure, riche en boutons et fonctionnalités, alors qu'on change rarement de modèle, Gemini Rapide étant suffisant dans la plupart des cas.


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