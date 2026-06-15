Le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite est de retour à prix cassé, c’est le moment de changer d’aspirateur !

En temps normal, le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite affiche déjà un excellent rapport qualité-prix. Mais en ce moment, vous pouvez l’avoir encore moins cher puisqu’il est passe à 79,99 € seulement grâce au code PHDFR10. Mais attention, les codes sont à quantité limitée…

Xiaomi G20 Lite

Les codes promos sont de retour sur AliExpress ! Si vous souhaitez acheter un nouvel aspirateur, ce bon plan est fait pour vous. Le géant du e-commerce brade de nombreuses marques et les aspirateurs Xiaomi n'échappent pas aux chutes de prix.

Le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite est un aspirateur balai puissant et endurant. C’est un modèle est connu pour son rapport qualité-prix imbattable puisqu’il est normalement en vente à 99,99 € seulement. Mais grâce au code PHDFR10 à renseigner dans le panier, son prix chute à seulement 79,99 €. Vous ne trouverez pas un autre aspirateur avec de telles caractéristiques pour un prix aussi peu cher !

Voici le récapitulatif des codes à utiliser sur AliExpress jusqu'au 20 juin :

  • 2 € de remise dès 18 € d'achat : PHDFRS02
  • 5 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS05
  • 10 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS10
  • 20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFRS30
  • 45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS45
  • 60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFRS60

Pourquoi faut-il acheter le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite à seulement ?

La marque Xiaomi s’est imposée dans nos maisons grâce à ses appareils aux caractéristiques avancées à prix imbattable. Le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite en est le parfait exemple. C’est un aspirateur balai qui réussit l’exploit d’être performant, endurant et pas cher.

Grâce à sa puissance d’aspiration de 18000 Pa couplée à un système d’aspiration cyclonique, aucune poussière ne lui résiste. Vous obtenez un résultat optimal en un seul passage.

Le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite est par ailleurs doté d’une brosse motorisée équipée d’une barre de LEDs qui vous permet de voir la poussière au sol. De plus, son système de filtration en 5 étapes permet de capturer 99,9% des particules.

Enfin, sa batterie de 2200 mAh vous offre jusqu’à 45 minutes d’autonomie. Et, pour un entretien facilité, le vidage du bac à poussière s’effectue à l’aide d’une simple pression, ce qui est beaucoup plus hygiénique.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Gears of War E-Day : voici la configuration PC recommandée, on s’attendait à pire

The Coalition vient de dévoiler la configuration PC recommandée pour jouer au prochain Gears of War dans de bonnes conditions. Si nous sommes définitivement passés à l’ère du ray tracing,…

Voici pourquoi votre cerveau n’aimerait pas du tout que vous abusiez de ChatGPT

En scrutant le cerveau d’utilisateurs réguliers de ChatGPT, des chercheurs ont fait une découverte troublante. Leur étude a comparé plusieurs groupes pendant la rédaction d’essais. Les images recueillies montrent un…

Sans pilote, la Xiaomi YU7 bat (encore) un record sur le circuit Nürburgring

La conduite autonome fait d’énormes progrès : elle permet de boucler le très technique circuit de Nürburgring tout en battant un record de vitesse. Encore une fois, c’est Xiaomi qui…

Ne touchez plus à Forza Horizon 6, ce bug supprime toutes vos sauvegardes !

Catastrophe en cours chez les joueurs de Forza Horizon, un grave bug fait disparaître toutes les sauvegardes stockées sur la console ou le PC. Playground Games parvient parfois à récupérer…

Realme 16 Pro+ : plus de 200 € de réduction sur cet excellent photophone avec capteur 200 MP

Lancé à 530 euros il y a tout juste 3 mois, le Realme 16 Pro Plus voit déjà son prix fondre sur AliExpress grâce à une double promotion. Pour moins…

iOS 27 : Apple garderait encore des atouts dans sa manche, voici les fonctions en préparation

La semaine dernière s’est tenue la conférence annuelle d’Apple : la Worldwide Developers Conference. La future version de son système d’exploitation, iOS 27, était évidemment en tête d’affiche. Mais la…

Xiaomi casse les prix de ses nouveaux produits : Xiaomi 17T series, Buds 6, Sound Play et Watch S5, voici les meilleures offres !

Le catalogue de Xiaomi vient de s’agrandir avec de nouveaux smartphones, écouteurs, enceintes portables et montres connectées. Pour fêter leur lancement, la célèbre marque chinoise dévoile des offres qui vous…

Cet avocat raconte comment l’IA lui a fait gagner un procès retentissant contre Meta

Une bataille judiciaire retentissante vient de s’achever par la condamnation de Meta et Google. L’avocat à l’origine de cette victoire dévoile aujourd’hui sa méthode. Il a confié une partie de…

Le POCO X8 Pro est à prix cassé : près de 40 % de réduction sur ce smartphone Xiaomi ultra-performant

Le POCO X8 Pro, un milieu de gamme ultra performant, profite d’une réduction généreuse sur AliExpress qui poursuit ses offres estivales. Déjà proposé à un tarif compétitif à son lancement,…

Bon plan Redmi Note 15 5G : le smartphone Xiaomi chute à moins de 190 €

AliExpress propose en ce moment une réduction de plus de 110 € sur le Redmi Note 15 5G. Déjà proposé à un prix très intéressant, le smartphone passe ainsi sous…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.