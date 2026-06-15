Le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite est de retour à prix cassé, c’est le moment de changer d’aspirateur !

En temps normal, le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite affiche déjà un excellent rapport qualité-prix. Mais en ce moment, vous pouvez l’avoir encore moins cher puisqu’il est passe à 79,99 € seulement grâce au code PHDFR10. Mais attention, les codes sont à quantité limitée…

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Les codes promos sont de retour sur AliExpress ! Si vous souhaitez acheter un nouvel aspirateur, ce bon plan est fait pour vous. Le géant du e-commerce brade de nombreuses marques et les aspirateurs Xiaomi n'échappent pas aux chutes de prix.

Le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite est un aspirateur balai puissant et endurant. C’est un modèle est connu pour son rapport qualité-prix imbattable puisqu’il est normalement en vente à 99,99 € seulement. Mais grâce au code PHDFR10 à renseigner dans le panier, son prix chute à seulement 79,99 €. Vous ne trouverez pas un autre aspirateur avec de telles caractéristiques pour un prix aussi peu cher !

Voici le récapitulatif des codes à utiliser sur AliExpress jusqu'au 20 juin :

2 € de remise dès 18 € d'achat : PHDFRS02

5 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS05

10 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS10

20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFRS30

45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS45

60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFRS60

Pourquoi faut-il acheter le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite à seulement ?

La marque Xiaomi s’est imposée dans nos maisons grâce à ses appareils aux caractéristiques avancées à prix imbattable. Le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite en est le parfait exemple. C’est un aspirateur balai qui réussit l’exploit d’être performant, endurant et pas cher.

Grâce à sa puissance d’aspiration de 18000 Pa couplée à un système d’aspiration cyclonique, aucune poussière ne lui résiste. Vous obtenez un résultat optimal en un seul passage.

Le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite est par ailleurs doté d’une brosse motorisée équipée d’une barre de LEDs qui vous permet de voir la poussière au sol. De plus, son système de filtration en 5 étapes permet de capturer 99,9% des particules.

Enfin, sa batterie de 2200 mAh vous offre jusqu’à 45 minutes d’autonomie. Et, pour un entretien facilité, le vidage du bac à poussière s’effectue à l’aide d’une simple pression, ce qui est beaucoup plus hygiénique.