Avis aux fans d’Apple : voici tous les futurs appareils (iPhone, MacBook, AirTag et bien d’autres) en préparation

Une version non publiée d’iOS 26 a fuité. iPhone, MacBook, Apple Watch et bien plus : en explorant le code du système d’exploitation, les analystes ont découvert une dizaine d’appareils en cours de développement, qui n’ont pas encore été annoncés par Apple.

Les fuites de versions de systèmes d’exploitation et de surcouches sont riches d’enseignements, non seulement sur les fonctionnalités en chantier, mais également sur les prochains produits phares des marques.

Si une version fuitée de One UI 8.5 a dévoilé les capacités de la batterie des écouteurs sans fil à venir de Samsung, les Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro, une itération non publiée d’iOS 26 n’est pas en reste concernant les révélations sur les futurs appareils signés Apple : elle mentionne plus d’une douzaine de projets en cours de développement.

Selon nos confrères d’AppleInsider, ces informations proviennent d’un prototype d’iPhone qui a été vendu. Or, il tournait sous une version préliminaire d’iOS 26 : elle a donc fuité et permet aux analystes curieux d’explorer son code. L’occasion rêvée pour découvrir et exhumer les projets sur lesquels travaille actuellement Apple. Cela n’a pas manqué : plusieurs identifiants d’appareils n’ayant pas encore été officiellement annoncés ont été repérés.

Parmi eux, ceux des futurs MacBook déjà dévoilés par nos confrères en octobre, du MacBook Air M5, au Mac mini M5 et M5 Pro, en passant par les MacBook Pro M6 et un MacBook d’entrée de gamme. La version fuitée d’iOS 26 évoque également sous l’identifiant B589 l’AirTag 2 – qui pourrait miser sur un suivi précis en toutes circonstances –, mais également l’Apple Studio Display second du nom sous les noms de code J427 et J527.

Les iPad ne sont pas laissés pour compte apparemment : la fuite évoque l’iPad 12 sous les références J581 et J582, mais également l’iPad Air M4 (sous les identifiants J707, J708, J737 et J738). Du côté des iPhone, la version fuitée d’iOS 26 contient ces noms de code :

V159 : iPhone 17e

V62 : iPhone Air 2

V63 : iPhone 18

V64 : iPhone 18 Pro Max

V68 : iPhone Fold

Deux versions du très attendu Apple Home Hub ont également été repérées dans le code : la version murale est référencée sous l’identifiant J491, celle avec base sous J490. Quant aux Apple Watch, deux nouvelles itérations ont été découvertes : l’Apple Watch Ultra 4 (N240) et la Series 12 (N237 et N238).

iOS 26 dévoile aussi des noms de code plus énigmatiques

L’Apple Vision Pro pourrait également avoir des successeurs :

N109 : pour un Apple Vision Pro de seconde génération

N100 : pour un modèle plus léger

N421 : fait référence aux lunettes de réalité augmentée d’Apple – qui auraient pourtant été abandonnées

N107 : serait le nom de code pour des lunettes connectées reliées au Mac

N50 serait l’identifiant pour les lunettes intelligentes d’Apple – même si elles sont aussi connues sous le nom de code N401.

Et ce n’est pas tout : plusieurs appareils non identifiés pour le moment sont aussi mentionnés dans la version fuitée d’iOS 26 : J190, J226, J349, N110, N209 et N216. N’étant pas mentionnés dans les prochaines versions de macOS, ceux commençant par J ne correspondent pas à de futurs MacBook. Selon nos confrères, ils pourraient désigner des écrans, des iPad ou des produits proches du Home Hub. Quant aux identifiants commençant par N, si l’on se fie aux conventions de la firme de Cupertino, il pourrait s’agir d’appareils portables, par exemple des déclinaisons de l’Apple Watch (un modèle SE ?) ou de l’Apple Vision Pro.