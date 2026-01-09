Attention avant d’activer Gemini sur Google Home, votre maison pourrait dégénérer

Google commence à remplacer Assistant par Gemini sur ses appareils connectés. La société promet une maison plus intelligente grâce à l’IA. Mais chez certains utilisateurs, tout ne se passe pas comme prévu.

À son lancement fin 2025, Gemini pour Google Home a suscité autant de curiosité que d’amusement. Certains testeurs ont découvert que l’intelligence artificielle pouvait décrire avec précision les activités de leurs animaux pendant leur absence. Des chiens filmés en train de sauter sur les plans de travail ou des chats observant les oiseaux ont transformé les caméras Nest en véritables narrateurs de la vie domestique. Ce niveau de détail marquait une avancée impressionnante pour la maison connectée.

Depuis, le programme s’est élargi. Initialement réservé aux États-Unis, l’accès anticipé est désormais disponible dans d’autres pays, dont le Canada. La version française est prévue pour début 2026. Son activation se fait depuis l’application Google Home, via le menu Accès anticipé. Une fois accepté, tous les appareils de la maison sont mis à niveau. Mais cette transition vers Gemini n’est pas sans risques. Plusieurs utilisateurs rapportent des bugs gênants, voire un dysfonctionnement total de certaines fonctions essentielles.

Des utilisateurs perdent le contrôle de leur maison sous Google Home après le passage à Gemini

Les témoignages se multiplient en ligne. Des utilisateurs expliquent que leur Home Hub ne peut plus régler d’alarme ni contrôler les lumières, ce que Google Assistant faisait sans difficulté. Sur Reddit, un utilisateur raconte que les automatisations vocales réagissent de manière imprévisible. En demandant une action précise, Gemini se mettrait à exécuter une autre tâche sans logique apparente. D’autres signalent des réponses incohérentes ou l’impossibilité d’interagir avec certains appareils.

La situation n’est pas critique pour tout le monde. Chez certains, le passage à Gemini se fait sans aucun problème. Mais pour d’autres, cette mise à jour entraîne une perte de contrôle partielle de leur écosystème domotique. Google tente de déployer cette nouvelle IA sur des millions d’appareils aux configurations variées, ce qui explique la présence de bugs. L’entreprise continue d’ajuster son système, mais il reste préférable de patienter avant de l'activer. Tester ses usages actuels et s’assurer de leur compatibilité avec la nouvelle version permet d’éviter bien des surprises.