Un HomePod avec écran ? Apple semble enfin prêt à concurrencer les Nest Hub de Google

De nouveaux indices confirment l'arrivée d'un HomePod avec écran dans l'écosystème Apple. Le code source de la dernière bêta de iOS 26 contient en effet une référence assez claire à une nouvelle variante de l'enceinte. Ce qu'il manque pour la rendre officielle, c'est la présentation du produit par le géant de Cupertino lui-même.

En 2018, Apple rejoignait enfin la cour des grands sur le marché de la maison intelligente son HomePod, une enceinte intelligente. Mais déjà en retard, le géant de Cupertino s’est depuis largement laissé distancier dans le domaine des enceintes connectées par ses concurrents, notamment Google et Amazon, tout comme en matière d’intelligence artificielle. Au-delà d'une version mini de son HomePod, Apple n'a pas su exploiter cette nouvelle gamme de produits autant que nécessaire pour tenter de se remettre au niveau.

Mais la rumeur d’un HomePod avec écran pour concurrencer les Nest Hub de Google existe déjà depuis quelques années. En 2024, Mark Gurman de Bloomberg évoquait deux prochaines versions du HomePod avec écran qui marqueraient l’arrivée d’Apple Intelligence dans l’écosystème domestique du géant de Cupertino. L’une d’elle était d’ailleurs espérée dès cette année 2025. Mais la quatrième bêta développeur d’iOS 26 publiée par Apple relance les spéculations.

Un HomePod avec écran accompagnerait la sortie d’iOS26 ?

Le 22 juillet, Apple a publié pour la quatrième bêta développeur d’iOS 26. Et comme l'ont remarqué nos confrères de MacRumors, elle semble confirmer le développement d'un HomePod avec écran puisque, pour le moment, aucun HomePod sur le marché ne peut afficher quoi que ce soit : « Your HomePod won't be able to show you the local weather, time, or respond to Siri requests about your area. » (« Ton HomePod ne sera pas en mesure d’afficher la météo locale, l’heure, ou les requêtes concernant votre région avec Siri. »).

Selon les rumeurs, ce libellé pourrait donc faire référence à un potentiel « HomePad », qui viendrait concurrencer les Nest Hub de Google ou autre Amazon Echo Show. Il s'agirait d'un HomePod équipé d’un écran similaire à celui de l’iPad, mais davantage carré que rectangulaire. Comme le HomePod, il permettrait aux utilisateurs de contrôler tous leurs appareils HomeKit et Matter, et ferait tourner des applications Apple, telles que Météo, Calendrier, Apple Music, Photos… Mais l'écran serait un atout indiscutable, rendant l'objet bien plus pratique. Actuellement, les HomePod sont pourvus d'un défaut agaçant : si vous possédez plusieurs appareils signés Apple, Siri ne se déclenche pas toujours sur l'appareil désiré.

L'assistant vocal étant tout de même la clé de voûte du projet, Apple aurait retardé le lancement de son hub domotique à cause des problèmes rencontrés dans le développement de la version de Siri basée sur Apple Intelligence, elle-même reportée à au moins 2026. Il aurait aussi été récemment suggéré qu’Apple, plutôt que de développer une solution propriétaire, pourrait même faire appel à des entreprises externes, telles que OpenAI ou Anthropic, pour ses infrastructures IA.

Si pour le moment aucune date de lancement du hub domotique n’a donc été annoncée, des rumeurs prétendent qu’on pourrait le voir débarquer d’ici la fin d’année ou le début de l’année prochaine. Le WWDC venant de passer, Apple nous en dira peut-être davantage lors du prochain Apple Event en septembre ou octobre prochain.