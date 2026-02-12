Apple va couper votre maison connectée si vous ne mettez pas vite à jour cette application

Apple s’apprête à désactiver une partie de son système domotique. Sans mise à jour de l’application Maison, vos appareils connectés pourraient cesser de fonctionner. La coupure débutera dès ce mardi pour tous les utilisateurs concernés.

Depuis plusieurs années, Apple propose une solution domotique intégrée à ses appareils, appelée Maison. Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent contrôler à distance de nombreux objets connectés dans leur domicile. Cela inclut les ampoules intelligentes, les thermostats, les volets roulants, les caméras de sécurité, les enceintes connectées ou encore les prises électriques. Le tout fonctionne à partir d’un iPhone, d’un iPad, d’un Mac ou même d’une Apple Watch. Il est aussi possible de programmer des automatisations selon l’heure, la présence ou la météo.

Depuis le Mardi 10 février 2026, Apple a donc entamé la désactivation de l’ancienne version de son système HomeKit. Les utilisateurs qui n’ont pas effectué la mise à jour de l’application Maison peuvent perdre l’accès à leurs appareils connectés ou à leurs automatisations. Cette transition concerne tous ceux qui n’ont pas encore adopté la nouvelle architecture introduite par la marque.

Apple désactive l’ancien HomeKit et impose la mise à jour de l’application Maison

Apple a officiellement mis fin à la prise en charge de son ancienne infrastructure domotique. Selon nos confrères de The Verge, les utilisateurs qui n’ont pas encore migré vers la nouvelle version de l’application Maison voient progressivement leurs appareils devenir inaccessibles. Cette nouvelle architecture, lancée avec iOS 16.4, améliore la stabilité, la rapidité et introduit la compatibilité avec Matter, le standard universel de la maison connectée.

Le changement impose aussi une nouvelle organisation. Les iPads ne peuvent ainsi plus servir de hub domotique. Il faut désormais un HomePod ou une Apple TV pour centraliser les commandes à distance. Tous les appareils doivent également fonctionner avec au minimum iOS 16.2, macOS 13.1 ou watchOS 9.2.

Si la mise à jour n’a pas été lancée manuellement, Apple peut désormais procéder automatiquement à la migration. Pour éviter toute coupure ou perte de contrôle, il est donc fortement conseillé de vérifier que l’application Maison est bien à jour. À défaut, votre maison connectée pourrait déjà être hors service.


