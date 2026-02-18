Google Home : la dernière mise à jour simplifie l’automatisation, mais pas uniquement. Voici ses nouveautés

Depuis quelque temps, Google Home reçoit deux mises à jour mensuelles. Après avoir musclé les capacités d’automatisation de sa solution de domotique début février, la firme de Mountain View vise désormais à simplifier le processus de création de routines, mais pas seulement.

Google Home entretient une relation quelque peu toxique avec ses utilisateurs, mais elle tend à s’améliorer. L’application a récemment mis leur patience à rude épreuve. Les lumières connectées qui s’affichent soudainement « hors ligne » ou encore Gemini qui se comporte comme un ado rebelle : il fallait avoir les nerfs bien accrochés.

Mais à côté de ces expériences frustrantes, Google s’échine à améliorer son système de domotique à un rythme très régulier : presque toutes les deux semaines, l’entreprise publie des corrections de bugs et y ajoute des fonctionnalités inédites. Si la première mise à jour de février 2026 visait à corriger le défaut le plus agaçant des caméras et à bétonner les capacités d’automatisation de l’application, la seconde actuellement en cours de déploiement s’affaire désormais à simplifier ces dernières – parmi d’autres nouveautés.

Google Home simplifie l’automatisation grâce à la seconde mise à jour de février

Première nouveauté de la mise à jour de mi-février : le déploiement d’actions vocales prédéfinies. Ces dernières sont situées dans la section « Ajouter une action » de l’éditeur d’automatisation de l’application Google Home. Comme le souligne Android Police, elles permettent aux utilisateurs de gagner du temps lors de la création de nouvelles routines. Plusieurs actions sont prises en compte, comme annoncer l’heure ou la météo, lancer de la musique ou raconter une blague.

La mise à jour apporte également la possibilité de supprimer les routines préinstallées, comme celle baptisée « Bonjour ». C’est une amélioration bienvenue pour plusieurs raisons : d’abord, elle permet de libérer de l’espace, mais également de simplifier l’accès aux routines qui vous importent vraiment.

Ça, c’était pour l’application. Mais le géant de la tech n’oublie pas la version web de Google Home : elle permet désormais de télécharger des vidéos plus longues (jusqu’à cinq minutes), sans que les enregistrements ne soient divisés en plusieurs extraits. L’allongement des clips vidéo permet même de regrouper plusieurs séquences.

Et comme pour prouver sa volonté d’agir en faveur des utilisateurs, l’application Google Home intègre désormais directement un système de retour. Il se manifeste sous la forme d’un menu accessible via un appui prolongé sur une automatisation. Plusieurs options sont proposées pour définir le dysfonctionnement rencontré : l’action ne s’est pas exécutée, ou alors de manière incorrecte. Grâce à l’option « Autre », vous pourrez également détailler votre problème pour orienter l’entreprise dans sa résolution.