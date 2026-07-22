Les ventes de voitures électriques explosent en Europe et dépassent même la Chine

Le marché européen de la voiture électrique vient de vivre six mois exceptionnels. Les immatriculations grimpent partout, portées par une accélération marquée en juin. L'Europe dépasse désormais la Chine sur le rythme de cette progression.

La voiture électrique poursuit sa percée à travers le monde, mais toutes les régions n'avancent pas au même rythme. La Chine reste largement en tête, tandis que les États-Unis marquent le pas. Le rapport mondial BloombergNEF sur l'essor de la voiture électrique table sur 27 % de part de marché à l'échelle de la planète cette année. Cette moyenne masque de fortes disparités entre les continents. L'Europe, longtemps à la traîne, affiche désormais une dynamique nettement plus soutenue et semble décidée à rattraper son retard.

Le marché européen confirme ce basculement au premier semestre 2026. Dès le début de l'année, la part des modèles électriques dans l'UE grimpait déjà nettement, où Tesla reculait pourtant. Cette tendance s'est amplifiée mois après mois, portée par des modèles plus abordables. Les immatriculations de voitures électriques atteignent aujourd'hui des niveaux inédits sur le continent. Plusieurs pays européens enregistrent même des records absolus de ventes.

Les voitures électriques ont atteint 25,6 % du marché européen en juin

Les voitures électriques ont représenté plus d'une immatriculation neuve sur quatre en Europe au mois de juin. Selon le bulletin publié par New AutoMotive, avec Fier Automotive et E-Mobility Europe, 275 060 modèles électriques ont été enregistrés sur dix-sept marchés européens ce mois-là. Cela porte leur part à 25,6 %, et même à 27,4 % à l'échelle de l'Union. Sur l'ensemble du semestre, plus de 1,24 million de véhicules zéro émission ont trouvé preneur. Cette hausse de 33,7 % sur un an dépasse le rythme de croissance chinois en juin.

La Norvège domine toujours le classement avec 96,5 % de voitures électriques parmi les ventes de juin. La France tire les gros marchés vers le haut, avec 55 851 immatriculations et une part de 29,6 %. La Belgique, le Danemark, le Portugal et la Finlande signent aussi des records mensuels, et l'Irlande dépasse même la barre des 50 %. Le tableau reste pourtant très contrasté selon les pays. En Pologne, les modèles zéro émission plafonnent à 5,2 % du marché, contre 10,1 % en Italie. Cette progression européenne avance donc à plusieurs vitesses selon les territoires.


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