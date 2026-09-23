Claude et ChatGPT gagnent en puissance pendant que leurs tarifs dégringolent

Les grands laboratoires d’intelligence artificielle ont choisi la même journée pour renouveler leur catalogue. Anthropic lance Claude Opus 5.5, tandis qu’OpenAI répond avec GPT-6 Sol et GPT-6 Luna. Ces modèles promettent de meilleurs résultats pour un coût d’usage en forte baisse.

Dans l’intelligence artificielle, la course aux nouveaux modèles ne connaît aucun répit. Chaque trimestre apporte son lot de systèmes plus rapides, plus autonomes et plus gourmands en calcul. Plusieurs dirigeants du secteur réclament pourtant un rythme plus mesuré, le temps de laisser les garde-fous rattraper les capacités. En juin, Claude Fable 5 était sorti de sa réserve pour le grand public. Les calendriers n’ont pourtant pas bougé.

Deux annonces sont tombées le même jour, à quelques heures d’intervalle, sans que les concurrents aient visiblement accordé leurs violons sur le calendrier de communication. Anthropic et OpenAI ont chacun renouvelé leur catalogue avec des modèles présentés comme plus efficaces que leurs prédécesseurs. Cet été, l’accès à Claude Fable 5 avait dû être clarifié en urgence après plusieurs jours de confusion. Cette fois, le sujet porte surtout sur la facture. Chaque camp revendique des baisses de tarifs inhabituelles pour des systèmes aussi performants.

Claude Opus 5.5 revendique 40 % de baisse sur le coût de son utilisation

Claude Opus 5.5 inaugure une nouvelle famille chez Anthropic. Selon l’annonce publiée par Anthropic, il atteint le niveau de Fable 5.1 sur la plupart des tâches tout en coûtant 40 % de moins à l’usage. Côté facturation, le million de jetons en entrée tombe de 5 à 4 dollars, soit environ 3,50 euros. Sur la lecture du cache, la baisse grimpe même à 60 %. Ce poste pèse lourd dès qu’un agent travaille seul pendant des heures. Le modèle génère aussi ses réponses plus de 30 % plus vite que la version antérieure.

En face, OpenAI mise sur deux nouveaux venus baptisés GPT-6 Sol et GPT-6 Luna. La firme annonce jusqu’à 50 % d’économie par rapport aux versions équivalentes de la génération précédente, avec moitié moins d’erreurs factuelles pour le plus musclé des deux. Opus 5.5 arrive sur toutes les grandes plateformes, dont Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure. Sol et Luna se réservent aux formules payantes de ChatGPT, tandis que les comptes gratuits doivent se contenter du second. Désormais, la bataille se joue surtout sur le coût à la tâche. Rien n’indique qu’elle ralentisse.