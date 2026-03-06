La mythique Volkswagen Golf passe à l’électrique et se dévoile enfin

La Volkswagen Golf s’apprête à franchir une étape importante de son histoire. Le modèle le plus vendu de la marque va lui aussi passer à l’électrique. Une première image donne déjà un aperçu de cette future génération très attendue.

teaser golf electrique

La transition vers l’électrique s’accélère chez les constructeurs automobiles. En Europe, les marques multiplient les nouveaux modèles afin de répondre aux nouvelles normes et à la demande croissante. Volkswagen prépare ainsi plusieurs véhicules électriques pour les prochaines années. Le groupe veut renouveler une grande partie de sa gamme avec des modèles reposant sur de nouvelles plateformes et des technologies plus modernes.

Parmi ces nouveautés figure notamment l’ID. Polo, une citadine électrique annoncée à moins de 25 000 euros. Ce modèle doit permettre à Volkswagen de toucher un public plus large sur le marché des petites voitures électriques. Ce segment devient de plus en plus stratégique. Des modèles comme la Renault 5 E-Tech, que nous avons récemment testée, montrent que les citadines électriques peuvent séduire un large public. Dans ce contexte, le constructeur allemand prépare aussi l’électrification progressive de ses modèles les plus emblématiques.

La future Volkswagen Golf électrique se dévoile dans une première image officielle

La neuvième génération de la Volkswagen Golf commence justement à se dévoiler. Une première image de la future Golf électrique a été présentée lors d’une réunion interne à l’usine de Wolfsburg, en Allemagne. La silhouette du véhicule a été partagée par le syndicat allemand IG Metall. Même si la voiture apparaît seulement dans l’ombre, plusieurs éléments de design sont déjà visibles.

La silhouette reste fidèle à celle de la Golf actuelle, mais certains détails évoluent. L’image laisse apparaître un spoiler de toit plus imposant et une partie arrière plus verticale. Ces modifications devraient améliorer l’aérodynamisme du véhicule. Cet aspect est particulièrement important pour une voiture électrique, car il influence directement l’autonomie. Les roues semblent également positionnées plus loin aux extrémités du véhicule, ce qui pourrait augmenter l’espace disponible à bord.

golf électrique render
Rendu imaginé par le média Autocar

La future Golf électrique reposera sur la plateforme SSP, la prochaine base technique du groupe Volkswagen. Cette architecture doit introduire une technologie électrique de 800 volts, capable d’améliorer la recharge et les performances. Le logiciel du véhicule sera également développé avec l’aide de la société américaine Rivian. Cette plateforme permettra notamment d’ajouter de nouvelles fonctions grâce à des mises à jour à distance. Le lancement de cette neuvième génération de Golf est attendu autour de 2028, avec une version électrique et une version thermique modernisée.


