Prime Day : les meilleures promotions sur les smartphones sur Amazon

Le Prime Day 2023 se déroule cette année les 11 et 12 juillet. Durant cette courte période, Amazon casse le prix sur de nombreux produits pour les abonnés Prime. Les smartphones n'y échappent pas ! Voici notre sélection des meilleures promotions sur les smartphones à ne pas manquer.

Notre sélection des meilleures offres sur les smartphones durant le Prime Day

Acheter un smartphone représente un budget non négligeable. Heureusement, durant le Prime Day, Amazon les affiche à prix réduit. Si vous souhaitez acheter un nouveau téléphone à un tarif attractif, ne tardez pas ! Le Prime Day se tient cette année du 11 au 12 juillet inclus.

Dans notre sélection des meilleures offres, vous retrouverez des bons plans accessibles à tous et des promotions réservées aux abonnés Prime. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez devenir membre dès aujourd'hui et profiter immédiatement des offres car aucune ancienneté n'est requise. Le géant du e-commerce vous offre la possibilité d'essayer gratuitement Amazon Prime pendant 30 jours. Et si finalement vous souhaitez résilier l'abonnement Prime à la fin de la période d'essai, vous ne serez pas débité.

En vous abonnant à Amazon Prime, en plus de profiter de réductions exclusives, vous pourrez accéder à de nombreux services et avantages d'Amazon dont la livraison gratuite en un jour, l’accès à Prime Video, Photos, Reading et Gaming ou encore l’utilisation de Amazon Music.

Nothing Phone (1) 128 Go à 329 € et 256 Go à seulement 345 €

Le Nothing Phone (1) a se démarque par look original. Il dispose d'un design transparent et d'un système de 900 LEDs qui clignotent en suivant le rythme des sonneries. Mais ses atouts ne reposent pas uniquement sur ses particularités esthétiques. C'est un smartphone performant qui affiche un excellent rapport qualité-prix.

Il est équipé d'une puce de Qualcomm, le Snapdragon 778G+ couplée à 8 Go de RAM. Sa dalle OLED FullHD+ (1080 x 2400 pixels) de 6,55 pouces offre un taux de rafraichissement adaptatif de 60 à 120 Hz.

Le Nothing Phone 1 est également doté d’un capteur photo principal de 50 MP et d’un ultra grand-angle, également de 50 MP. Le capteur selfie profite d’une résolution de 16 MP.

La batterie de 4500 mAh vous permet de profiter d’une autonomie d’une journée. À noter : pour recharger le smartphone, vous devez utiliser un câble USB-C non fourni.

Google Pixel 7 et Google Pixel 7a en promotion durant le Prime Day

Durant le Prime Day, les Google Pixel 7 et Pixel 7a sont à prix réduit sur Amazon.

Le Google Pixel 7 est un smartphone haut de gamme avec un très bon rapport qualité-prix. Il est équipé d'un écran OLED de 6,3 pouces. Muni d'un processeur Google Tensor de 2e génération, c'est un smartphone qui affiche de bonnes performances pour un usage quotidien. Niveau photo, le Google Pixel 7 s'appuie sur un grand-angle de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP.

Le Google Pixel 7a est une version plus abordable puisqu'il appartient à la gamme a. Même si le Google Pixel 7 est plus qualitatif au niveau de la conception, le Pixel 7a est également doté du processeur Google Tensor G2. Son écran, légèrement plus petit, est une dalle OLED de 6,1 pouces qui profite de la même définition Full HD+ (1080 x 2400 px). Côté photo, le Google Pixel 7a se défend même si son capteur est plus petit et offre donc de moins bons résultats lorsque la luminosité vient à manquer. Son objectif principal fait tout de même 64 Mpx et son appareil ultra grand-angle a une résolution de 13 Mégapixels.

HONOR Magic 5 Pro à seulement 999€

Sorti en avril 2023 à 1,199€, le Honor Magic 5 Pro voit son prix chuter durant le Prime Day. Il passe ainsi à seulement 999€ dans sa version de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le successeur du Magic 4 Pro est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Son écran LTPO AMOLED de 6,81 pouces profite d'une définition de 1312 x 2848 pixels et d'un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Côté photo, le Magic 5 Pro offre de très beaux contenus. Il est doté d'un triple capteur à l'arrière. On retrouve ainsi un capteur principal de 50 MP objectif ouvrant à f/1.6, un ultra grand angle et un téléobjectif qui font tous deux 50 MP. Le capteur selfie fait 12 MP.

La batterie de 5100 mAh est compatible avec la charge rapide 66W et la charge sans fil 50W.

