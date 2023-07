Le Pixel 7a proposé sous forme de pack est en promotion pendant quelques heures sur le site Boulanger. Le smartphone Google avec une enceinte JBL offerte bénéficie de 50 euros de réduction à l'occasion d'une vente flash.

Jusqu'à ce mardi 11 juillet 2023 inclus, Boulanger effectue une réduction de 50 euros sur l'achat d'un pack composé du smartphone Pixel 7a et de l'enceinte JBL Go Essential. Affiché en temps normal à 509 euros, le pack en question voit son prix diminuer à 459 euros à l'occasion des soldes Boulanger été 2023. Pour en profiter, il suffit d'ajouter le bundle au panier et la remise se fait automatiquement.

Pour information, la livraison du pack est gratuite à domicile ou en magasin Boulanger. De plus, pour tout achat du Pixel 7a, il est possible de bénéficier d'une réduction de 40% sur la montre connectée Pixel Watch (offre valable avant le 25 juillet prochain inclus).

Pour rappel, le Google Pixel 7a compatible avec la 5G est doté d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. Le smartphone de la firme de Mountain View dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go, du processeur Google Tensor G2 et d'une batterie d'une capacité de 4385 mAh compatible avec la charge rapide à 18 W. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 13.

Quant à l'APN, on retrouve un double capteur principal de 64 + 13 MP et un capteur frontal de 13 MP. Pour la connectique, la norme Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, l'USB Type-C et le GPS sont notamment de la partie. Pour terminer, le Pixel 7a signé Google est fourni avec un câble USB-C vers USB-C, un outil d'éjection de la carte SIM et un adaptateur Quick Switch. Besoin d'en savoir plus ? Nous vous conseillons de consulter notre article consacré au test du Google Pixel 7a.