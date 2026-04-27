Samsung Galaxy Z Fold Wide : un premier aperçu enfin dévoilé grâce au prototype de design

Les prochains smartphones pliants de Samsung devraient être présentés cet été et leurs prototypes de design viennent de fuiter. S’ils abondent dans le sens des précédents rendus des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 parus, ils offrent surtout un premier aperçu du petit nouveau : le Galaxy Z Fold Wide. Voici ce que ces images révèlent.

Samsung Galaxy Z Fold Wide
Samsung Galaxy Z Fold Wide au centre. Crédits : Sonny Dickson via X

Maintenant que les Samsung Galaxy A sont sortis, les leakers peuvent focaliser leurs efforts sur la prochaine série de smartphones pliants de la firme sud-coréenne. Cette famille de téléphones devrait se composer des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, mais un troisième membre rejoindrait la famille : le Galaxy Z Fold Wide.

Les indices à leur sujet s’accumulent. Par exemple, l’on sait désormais quand ils seront présentés et les premières images du Galaxy Z Fold 8 ont fuité. Mais ce sont désormais les « dummy units » – que l’on peut traduire par unités factices ou prototypes de design – des trois appareils qui viennent de faire surface sur X (ex-Twitter). Il s’agit du tout premier aperçu du Galaxy Z Fold Wide, voici ce qu’il révèle.

L’unité factice du Galaxy Z Fold Wide en dévoile un premier aperçu et corrobore les rumeurs

Ces prototypes supposés du Galaxy Z Fold Wide, du Galaxy Z Fold 8 et du Galaxy Z Flip 8, on les doit au célèbre leaker Sonny Dickson. Il a en effet partagé sur son compte deux photos accompagnées d’une légende citant explicitement les futurs modèles pliants de Samsung. La première montre l’arrière des téléphones dépliés, la seconde le Galaxy Z Flip 8 de dos, ainsi que les Galaxy Z Fold Wide et Galaxy Z Fold 8 de face.

Les prototypes, qui sont prétendument ceux des Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Z Fold 8, semblent arborer le même design que celui dévoilé lors des précédentes fuites. Quant à celui représentant supposément le Galaxy Z Fold Wide, il corrobore les rumeurs selon lesquelles ce modèle aurait pour vocation d’anticiper l’arrivée sur le marché du premier iPhone pliant d’Apple grâce à un format similaire.

Ce format équivalent répond, comme son nom l’indique, à une conception plus large et moins haute que celle du Galaxy Z Fold 8 – une première pour le constructeur en comparaison avec Google et Oppo. Mais ce n’est pas tout. Ces unités factices affichent des découpes circulaires à l’arrière, ce qui suggère une compatibilité pour la recharge sans fil magnétique (norme Qi2). Mais rien ne garantit que Samsung intégrera directement ces aimants à l’intérieur des appareils – à l’image des Galaxy S26.


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