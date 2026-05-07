Les Pixel 8 vont bientôt pouvoir partager des fichiers facilement avec les iPhone, la compatibilité avec AirDrop est imminente

Il semblerait que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro soient les prochains smartphones sur la liste à bénéficier de la compatibilité entre Quick Share et AirDrop. Un utilisateur de Reddit a en effet découvert que la dernière mise à jour d'Android apporte un composant essentiel à l'activation de la fonctionnalité.

Pixel 8 Pro

Voilà quelques mois que Google a annoncé l'interopérabilité entre Quick Share et AirDrop et depuis, les choses ont bien avancé. Pour l'heure réservée aux smartphones Pixel, plusieurs autres constructeurs ont déjà annoncé que la fonctionnalité arrivera bientôt sur leurs propres modèles, tels que Samsung et Oppo. De son côté, Google travaille toujours à la rendre disponible sur ses smartphones plus anciens. Et il semblerait que les Pixel soient les prochains sur la liste.

En effet, un utilisateur de Reddit a découvert que la dernière mise à jour du firmware a discrètement ajouté un petit composant sur son Pixela, baptisé Quick Share Extension. Dans les commentaires, plusieurs internautes témoignent l'avoir également reçu sur leur téléphone. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro font eux aussi partie de la liste. Toutefois, la fonctionnalité n'est toujours pas activée pour le moment, car il manque encore quelques éléments clés à son fonctionnement.

Sur le même sujet — Samsung Galaxy S : la compatibilité avec AirDrop arrive très bientôt, même pour les smartphones plus anciens

Les Pixel 8 seront bientôt compatibles avec AirDrop

L'insider Assembledebug explique en effet que pour l'interopérabilité entre Quick Share et Airdrop fonctionne, le firmware doit intégrer un fichier bien spécifique, appelé mosey_server. Or, après avoir fouillé un peu, celui-ci n'a pas trouvé ledit fichier au sein de la dernière version du logiciel des Pixel 8. L'ajout de l'application Quick Share Extension n'est donc qu'une première étape, mais ne permet pas à lui seul d'envoyer des fichiers simplement à un iPhone.

Difficile donc pour le moment de savoir quand tout sera en place pour activer la fonctionnalité sur les Pixel 8. Mais le travail ayant déjà commencé, on imagine que la chose se fera d'ici peu. En attendant, les autres constructeurs devraient également bientôt permettre à leur smartphone de transférer des fichiers via AirDrop. Mais là encore, toujours pas de nouvelles de leur côté depuis les annonces officielles.


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