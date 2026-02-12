Xiaomi Tag : prix, compatibilité élargie… Les dernières fuites sur le traqueur qui veut concurrencer l’AirTag

Xiaomi s’apprête à entrer sur le marché des traqueurs d’objets. Et il semble que la marque chinoise ait élaboré un plan bien ficelé pour tenter de rivaliser avec les grands noms déjà bien implantés. Prix, disponibilité, compatibilité… Voici les dernières informations ayant fuité à ce sujet.

Crédits : Xiaomi

On vous le disait, Xiaomi est sur tous les fronts. La marque chinoise s’apprête désormais à concurrencer Apple et Samsung, notamment, sur un nouveau marché : celui des traqueurs d’objet. Fin janvier, nous avons relayé au sein de nos colonnes les premières informations à ce sujet : le Xiaomi Tag devrait beaucoup ressembler au Samsung Galaxy SmartTag 2, fonctionner, lui aussi, avec une pile bouton CR2032, se décliner en deux modèles et permettre de renforcer le réseau Find Hub d’Android…

Nous nous questionnions en revanche sur sa disponibilité hors de Chine. Désormais, nous avons la réponse. Mais ce n’est pas tout : d’autres informations ont fuité, notamment sur le fonctionnement du Xiaomi Tag. Et il semble que la marque chinoise ait un plan en béton pour tenter de s’imposer sur ce segment concurrentiel – et elle pourrait même bousculer le marché.

Voici le prix du Xiaomi Tag, qui serait compatible avec les réseaux d’Android ET d’Apple

L’entreprise semble développer une stratégie d’ouverture. En effet, le Xiaomi Tag pourrait ne pas se contenter d’une compatibilité avec le réseau Find Hub de Google. Selon nos confrères d’Android Headlines, l’accessoire pourrait également prendre en charge le réseau Localiser (ou Find My dans la langue de Shakespeare) d’Apple. Cette interopérabilité entre les écosystèmes pourrait être un véritable atout pour Xiaomi.

Côté technologie, le traqueur utiliserait le Bluetooth 5.4 et la technologie NFC pour la stabilité de sa connexion. Alors qu’Apple s’est efforcée de proposer une localisation améliorée et une portée étendue pour ses AirTag 2, le Xiaomi Tag ne serait pas compatible avec l’ultra wideband, la technologie permettant une localisation et une estimation de la distance précises. Mais ce « sacrifice » est probablement ce qui permettra au traqueur d’être compatible avec les deux écosystèmes, tout en étant à un prix attractif.

Le prix, parlons-en. Comme souvent, Xiaomi adopte une politique tarifaire agressive afin de se positionner comme une alternative abordable par rapport à la concurrence déjà bien établie sur le marché. Selon le site de Xiaomi France, le Xiaomi Tag sera vendu, à l’unité, au prix de 17,99 € et le lot de quatre sera au prix de 59,99 €. À titre de comparaison, l’AirTag d’Apple seul est au tarif de 35 € et pour obtenir le lot de quatre, il faut débourser 119 €.

Pour le moment, le site n’indique aucune date de lancement. Mais l’on peut légitimement supposer que le produit sera présenté aux côtés des nouveaux produits de la marque à l’occasion du Mobile World Congress qui se tiendra début mars à Barcelone.


