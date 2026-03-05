La compatibilité de Quick Share avec AirDrop arrive sur de nouveaux smartphones Android

Les Pixel ne seront plus les seuls smartphones Android à pouvoir partager rapidement des fichiers avec un iPhone via Quick Share et AirDrop.

Fin 2025, Google nous surprenait en assurant l’interopérabilité entre Quick Share et AirDrop, les fonctionnalités de partage rapide respectives d'Android et d'iOS. Pour l'instant, seuls quelques modèles de Pixel sont compatibles et peuvent envoyer des fichiers, photos et vidéos facilement à des iPhone situés à proximité. Mais cette exclusivité ne va pas durer.

Selon Android Authority, les smartphones d'Oppo vont bientôt prendre en charge cette technologie qui casse les barrières entre Android et iOS. Les modèles haut de gamme de la série Find X9 seront les premiers servis, alors que la marque vient justement de communiquer sur l'arrivée de l'Oppo Find X9 Ultra en France. L'interopérabilité entre Quick Share et AirDrop sur ces appareils sera rendue disponible plus tard en ce mois de mars par le biais d'une mise à jour OTA.

Après Oppo, à qui le tour ?

“Sans installer d'applications tierces, les utilisateurs peuvent transférer facilement et en toute sécurité des fichiers entre les smartphones Oppo et les appareils iOS, iPadOS et macOS, ce qui améliore l'interopérabilité entre les plateformes”, explique le constructeur. Oppo s'est associé à Google, mais aussi au fabricant de puces MediaTek pour parvenir à ses fins.

Oppo résout ainsi un vieux problème que toute personne souhaitant partager rapidement un fichier depuis un mobile Android vers un iPhone a déjà rencontré. Des solutions existaient, comme l'application O+Connect, permettant de connecter les appareils d'Oppo, OnePlus et Realme à ceux d'Apple, mais celle-ci nécessitait qu'elle soit également installée sur l'iPhone du destinataire, ce qui la rendait peu pratique.

“L’année dernière, nous avons lancé l’interopérabilité d’AirDrop. En 2026, nous allons l’étendre à beaucoup plus d’appareils”, confiait Eric Kay, vice-président de l'ingénierie pour Android, il y a quelques semaines. “Nous collaborons avec nos partenaires pour l'étendre au reste de l'écosystème, et vous devriez voir des annonces intéressantes très prochainement”, anticipait-il, et nous y voilà. Qualcomm a aussi communiqué travailler sur le support de l’interopérabilité avec AirDrop, ce qui devrait permettre de rendre compatibles encore plus de smartphones d'autres marques.