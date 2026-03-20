Après les Google Pixel, c’est bientôt au tour des Samsung Galaxy de devenir compatibles avec AirDrop

L'interopérabilité entre Quick Share et AirDrop s'apprête à arriver sur de nouveaux smartphones Android. Cette fois, il ne s'agit pas d'une rumeur : c'est le COO de Samsung lui-même qui l'a annoncé durant une conférence de presse.

En fin d'année dernière, Google faisait une grande annonce : sa technologie de partage de fichiers Quick Share devenait enfin compatible avec l'AirDrop d'Apple. Autrement dit, iPhone et smartphones Android peuvent enfin s'échanger photos, musiques et autres documents sans friction, sans avoir à passer par une application tierce. Une petite révolution qui a diminué légèrement le fossé entre les deux écosystèmes, mais qui, comme toujours avec la firme de Mountain View, a d'abord été réservée à ses smartphones Pixel.

Fort heureusement, Google annonçait quelques mois plus tard que l'interopérabilité entre les deux fonctionnalités serait bientôt étendue à plus de smartphones Android. Et de fait, nous apprenions il y a quelques semaines que les smartphones d'Oppo seraient les prochains sur la liste, indiquant que d'autres constructeurs devraient bientôt en faire de même. Autant dire que ce n'était qu'une question de temps avant que Samsung ne fasse une annonce similaire.

Les smarpthones Samsung seront bientôt compatibles avec AirDrop

Le média coréen EBN Economy rapporte en effet que le constructeur a profité d'une récente conférence de presse pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ainsi par l'intermédiaire de son COO Choi Won-jun que l'on apprend que les Galaxy S26 seront les premiers smartphones de la firme à bénéficier de cette interopérabilité avec les iPhones. Celui-ci ne s'est pas risqué à donner de date précise, mais l'on peut imaginer que la chose est en bonne voie pour que celui-ci se permette de prendre la parole à ce sujet.

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Sans surprise, Samsung va donc dans un premier temps privilégier ses derniers flagships. Si Choi Won-jun n'a pas soufflé mot d'une éventuelle compatibilité avec des smartphones plus anciens, il n'existe en théorie aucun obstacle qui permette à ceux-ci d'en bénéficier. On espère donc que la fonctionnalité s'étendra à une bonne partie de la gamme Galaxy, probablement d'ici quelques mois tout au plus.