Google Maps veut révolutionner la navigation avec Android XR : vous ne vous égarerez plus jamais

Google poursuit le développement d’Android XR, son système destiné à équiper de nombreux formats d’accessoires dédiés à la réalité augmentée. Des indices récents suggèrent une intégration poussée de Google Maps, afin que vous ne puissiez plus jamais vous perdre lors de vos trajets à pied.

Android XR est le nouvel écosystème de Google dédié à la réalité augmentée. Ce projet ambitieux de la firme de Mountain View est conçu pour alimenter différents formats d’accessoires, des lunettes IA aux casques XR, en passant par les lunettes XR – et notamment celles filaires du Project Aura de XREAL. Sa proximité avec Android promet une large compatibilité logicielle : nombreuses sont les applications qui devraient ainsi être prises en charge par l’un et l’autre.

Google Maps illustre parfaitement cette synergie entre les deux systèmes. De récents indices, repérés par nos confrères d’Android Authority dans la dernière version de l’application (26.02.02.851972749), suggèrent que Google travaille sur la prise en charge de la navigation par des lunettes connectées sous Android XR.

Vous ne vous perdrez plus jamais grâce à Google Maps sur Android XR

Les lignes de code découvertes par nos confrères mentionnent en effet une fonctionnalité de navigation améliorée : baptisée « Enhanced navigation », elle est reliée aux lunettes connectées. Certains éléments indiquent également que l’application pourrait enrichir l’expérience de navigation étape par étape grâce à une vue en réalité augmentée : cette fonctionnalité rappellerait le mode « Live View » sur mobile.

Google Maps sur Android XR aurait recours à Gemini Live – cette mention n’a rien d’étonnant : en septembre dernier, Google travaillait déjà à renforcer le lien entre Gemini Live et Google Maps. Selon la chaîne de texte, la caméra des lunettes et les services de géolocalisation de Google permettraient d’enrichir le contexte de Gemini Live afin d’améliorer ses réponses et la précision de l’itinéraire.

Google Maps utilisé sur des lunettes Android XR pourrait ne pas se contenter d’un guidage pas à pas : l’application pourrait vous confirmer que vous vous dirigez dans la bonne direction, mais également vous « remettre sur le droit chemin ». Par exemple, elle pourrait vous signaler une erreur de trajectoire ou vous fournir des instructions complémentaires pour ajuster votre parcours. Maps pourrait aussi vous demander de regarder autour de vous pour mettre à jour votre itinéraire en temps réel grâce aux flux vidéo des lunettes.

Les lignes de code découvertes laissent penser que le propriétaire de lunettes Android XR pourra désactiver la navigation et les notifications associées. Toutefois, tous ces éléments ne sont, pour le moment, que des interprétations : Google peut encore remanier profondément ces fonctionnalités, voire décider de les abandonner avant leur lancement officiel.