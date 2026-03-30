Samsung Galaxy S : la compatibilité avec AirDrop arrive très bientôt, même pour les smartphones plus anciens

Plusieurs utilisateurs rapportent avoir reçu une nouvelle mise à jour de Quick Share sur leur smartphone Galaxy, apportant la compatibilité avec AirDrop des iPhone. Il semblerait donc que même les modèles plus anciens pourront en profiter.

Tout s'accélère du côté de Samsung concernant la prise en charge d'AirDrop par Quick Share. Petit rappel des faits. En novembre dernier, Google annonce que ses smartphones Pixel seront bientôt compatibles avec AirDrop, ce qui signifie que ces derniers pourront partager des fichiers avec les iPhone aussi simplement qu'avec n'importe quel autre smartphone Android. Puis, il y a quelques semaines, Oppo annonce à son tour que ses appareils vont accueillir la mise à jour de Quick Share.

Samsung n'allait évidemment pas rester à l'écart. Quelques jours plus tard, le constructeur coréen entre dans la danse et affirme qu'AirDrop arrivera aussi bientôt sur ses smartphones Galaxy. Mais à ce moment-là, celui-ci n'évoque que ses Galaxy S26, qui viennent à peine de sortir. Il aurait semblé étonnant que la fonctionnalité ne soit pas également disponible sur des modèles plus anciens, la technologie reposant surtout sur le Bluetooth et le WiFi.

Les anciens smartphones Galaxy seront aussi compatibles avec AirDrop

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour en avoir la confirmation. Sur Reddit, plusieurs internautes indiquent avoir d'ores et déjà reçu une mise à jour de Quick Share. Dans les notes de celle-ci, on découvre ainsi que l'application se dote de la fonctionnalité Partager avec les appareils Apple. La page conseille également aux utilisateurs de vérifier que AirDrop a été configuré sur Tout le monde sur l'iPhone ou iPad concerné.

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Parmi les captures d'écran partagées, on retrouve aussi bien des Galaxy S25 que des Galaxy S22, prouvant ainsi qu'au moins tous les smartphones premium récents de Samsung receront la compatibilité AirDrop. Pour l'heure néanmoins, même après la mise à jour, la fonctionnalité n'est pas encore active. On suppose que Samsung attend qu'Apple ouvre les vannes de son côté. On ne sait pas encore si les modèles entrée et milieu de gamme auront aussi droit à cette technologie.