Montre, smart tag, enceinte… Motorola a enfin un écosystème complet d’accessoires connectés

À l’occasion du CES de Las Vegas, Motorola n’a pas présenté que des smartphones. La marque a également officialisé plusieurs accessoires connectés pour compléter l’expérience. Parmi eux, une montre connectée, un traceur géolocalisé, un stylet tactile et une enceinte connectée. Voici la présentation complète de tous ces produits.

Evan Blass a posté il y a quelques jours sur Twitter quelques informations à propos de Motorola et des produits que la marque devait dévoiler au CES de Las Vegas. L’une concernait le Motorola Signature, nouveau smartphone haut de gamme censé remplacer le Edge 50 Ultra de 2024. Et l’autre annonçait l’arrivée d’un nouveau smartphone pliant, le Razr Fold. Cette nuit, Motorola a enfin dévoilé tout ce qu’elle avait dans sa besace. Les deux téléphones étaient présents bien sûr. Et vous pouvez retrouver dans nos colonnes leurs présentations complètes. Mais ce n’est pas tout.

Lire aussi – Galaxy Buds 4 : design repensé, son Hi-Res… Voici ce que l’on sait des futurs écouteurs sans fil de Samsung

En effet, Motorola a dévoilé un écosystème complet de produits connectés pour accompagner ces deux smartphones. Il y en a pour tous les styles et tous les gouts. Une montre connectée. Un traceur similaire au AirTag d’Apple. Un stylet tactile. Une enceinte connectée. Rarement Motorola aura été aussi complet dans son offre de périphérique. Et cet article est évidemment là pour entrer dans le détail.

Motorola s'associe avec Polar pour sa nouvelle montre connectée

Commençons avec la montre connectée. Elle s’appelle Moto Watch, sans suffixe et sans chiffre. Il ne s’agit pas d’une remplaçante de la Watch Fit de 2025 (lancée en même temps que le Razr 60 Ultra), mais plutôt d’une Moto Watch 360, par exemple. Développée en collaboration avec Polar, elle ressemble à une Ignite ou une Vantage et va se positionner face à une Pixel Watch, par exemple.

Son écran est rond. Il mesure 1,43 pouce. Il est couvert de Gorilla Glass 3. Son boitier de 47 mm est étanche (certification IP68) et mesure 12 mm d’épaisseur pour un poids de 35 grammes. La montre intègre un micro, un haut-parleur, un capteur GPS double fréquence et un capteur PPG (cardiofréquencemètre, oxymètre), sans oublier les autres capteurs classiques. Elle est compatible Bluetooth 5.3 LE. Son OS est propriétaire. Et son autonomie peut atteindre 13 jours avec une seule charge.

Passons au traceur. Il s’appelle Moto Tag 2 et remplace la première génération de traceur sorti en 2024. Il s’agit d’une alternative à tous les traceurs de type AirTag ou Galaxy SmartTag 2. Il mesure 31,9 mm de diamètre pour 8 mm d’épaisseur. Il résiste à l’eau et la poussière (certification IP68) et fonctionne à basse et haute température (entre 0°C et 45°C). Il intègre un petit haut-parleur qui délivre une puissance de 77 décibels. Il est compatible Bluetooth 6.0 et UWB 3. Il prend en charge le Find Hub de Google. Il fonctionne sur une pile bouton CR2032 (comme le AirTag) qui lui offre une autonomie de 500 jours. Elle est évidemment remplaçable.

Motorola lance avec Bose une enceinte connectée ultra intelligente

Vient ensuite le Moto Sound Flow. Il s’agit d’une enceinte connectée portable, qui fonctionne sur batterie. Motorola a déjà à son actif de nombreux produits audio, dont des enceintes portables telles que les Rokr. Mais la Moto Sound Flow n’est pas qu’une enceinte Bluetooth sur batterie. Elle est bien plus que cela. Compatible UWB, ce produit veut offrir une expérience sonore plus interactive : stéréo spatiale avec suivi de l’utilisateur, bascule automatique d’une pièce à une autre, changement immédiat de sortie audio (avec un autre accessoire audio compatible). Et vous pouvez en associer deux pour une stéréo encore plus immersive.

À cela s’ajoute le WiFi 5, permettant à l’enceinte de jouer de la musique de façon autonome. Elle est compatible AirPlay, Google Cast et Spotify Connect. Le Sound Flow intègre aussi 4 microphones pour la fonction appel mains libres et certainement l’accès à l’assistant vocal présent sur le téléphone connecté. À l’intérieur, vous retrouvez aussi une batterie de 6000 mAh qui offre jusqu’à 12 heures d’écoute, et deux transducteurs : un woofer de 20 watts et un tweeter de 10 watts, tous deux développés en collaboration avec Bose. Côté design, l’enceinte est habillée de tissu et la surface à son sommet est tactile. Enfin, le Sound Flow est étanche (IP67).

Finissons avec le stylet tactile. Il s’appelle Moto Pen Ultra. Il est compatible avec les smartphones annoncés cette semaine par Motorola : le Signature et le Razr Fold. Il prend en charge la pression et l’inclinaison. Il prend en charge le rejet de la paume pour éviter les interférences tactiles. Et il est accompagné d’un étui de transport qui sert aussi de chargeur (Motorola ne spécifie pas la capacité de la batterie du stylet ou de l’étui et leur autonomie respective). Il s’intègre bien évidemment à Moto UI et fonctionne avec les outils d’IA que nous connaissons déjà : Sketch to Image, Circle to Search, Speed Share, etc.

Ces quatre produits arriveront donc en 2026 dans le catalogue de Motorola. Les dates précises n’ont pas été communiquées à l’heure où nous écrivons ces lignes ni les prix européens. Mais ces détails devraient être dévoilés sous peu.